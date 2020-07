Pac-Man: Gorillaz veröffentlichen Song zum 40. Geburtstag der Gaming-Ikone

Viele Spieleserien, besonders viele davon aus Japan, feiern bereits Geburtstage weit jenseits der 30 Jahre. In den 1980er-Jahren fanden viele sehr populäre Serien ihren Anfang. Einer der ältesten noch bis heute relevanten, alten Hasen ist dabei Pac-Man. Den 22. Mai 1980 hat Bandai Namco als Geburtstag auserkoren und damit darf in diesem Jahr kräftig feiern – 40 Jahre Pac-Man! Der Publisher hat zu den Feierlichkeiten schon im Mai eine Reihe von Aktivitäten und Kooperationen auf der ganzen Welt vorgestellt.

Teil der Feierlichkeiten ist ganz neu auch ein Song der virtuellen Band Gorizllaz. Das Stück hört auf den passenden Namen „PAC-MAN“ und allein das Musikvideo dazu ist echt sehenswert. Aber auch die Musik weiß sicher den ein oder anderen von euch zu überzeugen! Mit dabei ist auch der amerikanische Rapper ScHoolboy Q.

„PAC-MAN“ ist die fünfte Episode von „Song Machine“, dem neuesten Konzept der zurzeit kreativsten Band. In „Song Machine“ wird Gorillaz von einer ganzen Reihe an aufregenden Kollaboratoren begleitet, die live in den Kong Studios Seite an Seite mit den weltweit erfolgreichsten virtuellen Bandmitgliedern 2D, Murdoc Niccals, Noodle und Russel Hobbs aufnehmen.