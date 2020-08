IKEA Taiwan baut Katalog in Animal Crossing: New Horizons nach

IKEA Taiwan hat kürzlich einen Post auf Facebook veröffentlicht, in welchem die Mitarbeiter den Jahreskatalog 2021 in Animal Crossing: New Horizons nachgebaut haben. Kreativ hat man versucht, einzelne Zimmer mit den einfacheren Möglichkeiten des Switch-Hits nachzubauen.

Dies ist dabei nicht das erste Mal, in der eine Marke mithilfe von Animal Crossing auf sich aufmerksam machen will. Weltweit machen die verschiedensten Konzerne ähnliche Aktionen, wie beispielsweise das Tokyo Fire Department, welches Animal Crossing zur Verbreitung von Sicherheitstipps nutzte. Selbst andere Videospielentwickler, in diesem Fall das Square-Enix-Studio Crystal Dynamics, haben begeistert Eigenkreationen verbreitet.

Unten könnt ihr euch die Galerie mit einem Vergleich der beiden Kataloge anschauen. Inspiriert euch das vielleicht, selbst etwas nach Vorlage nachzubauen oder liegt Animal Crossing bei euch längst wieder im Regal?