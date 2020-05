Animal Crossing: New Horizons – so holt ihr euch Lara Croft auf eure Insel

Dank den Anpassungsmöglichkeiten in Animal Crossing: New Horizons könnt ihr eure Inselbewohner auch anderen Menschen und Charakteren nachempfinden. Es gibt die tollsten Kreationen von Fans, natürlich auch von Brandings und Firmen. Und ein Spiel, das so viele Fans hat, hat natürlich auch Fans unter anderen Entwicklern.

Auch beim Square-Enix-Studio Crystal Dynamics scheinen einige Animal-Crossing-Fans zu arbeiten. Und diese haben ihre Liebe zum Spiel nun sogar über die offiziellen Kanäle zum Ausdruck gebracht bzw. bringen dürfen. Durchaus unüblich, auf dem offiziellen Twitter-Account zu Tomb Raider plötzlich Animal Crossing zu sehen!

Dort teilte man in den letzten Tagen einige Möglichkeiten, mit denen sich Animal-Crossing-Fans ihre putzige Lara Croft in verschiedenen Outfits auf die Insel holen können. Wie süß! In einem Tumblr-Beitrag teilte Crystal Dynamics einige der Eigenkreationen. Mit dem Creator-Code MA-5858-0335-8877 habt ihr auch Zugriff darauf. Und mit diesen QR-Codes könnt ihr euch noch mehr Tomb-Raider-Deko auf die Insel holen!

Neue Inhalte zum Spiel noch über Jahre

Vor einiger Zeit hat Nintendo eine ganze Reihe von kommenden Events und Inhalten für Animal Crossing: New Horizons angekündigt. Alles kostenlos, zum Glück. Und so soll es noch über Jahre weitergehen.

Falls ihr euch erstmal mit den bereits eingebauten Inhalten vertraut machen möchtet, dann ist vielleicht das offizielle Begleitbuch zu Animal Crossing: New Horizons etwas für euch. Es wurde vor ein paar Tagen erst veröffentlicht und ihr könnt euch das Buch bei Amazon bestellen*.

via Siliconera, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo