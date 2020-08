The Suicide of Rachel Foster: First-Person-Abenteuer erscheint bald auch für PS4 und Xbox One

Das First-Person-Adventure The Suicide of Rachel Foster soll am 26. August 2020 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Dies gaben der Publisher Daedalic Entertainment und der Entwickler ONE-O-ONE Games kürzlich bekannt. Für PCs erschien der Titel bereits am 19. Februar 2020. In unserem ausführlichen Test erfahrt ihr, ob The Suicide of Rachel Foster halten kann, was es verspricht.

Die Einführung in The Suicide of Rachel Foster bei Steam

Vor zehn Jahren ließen Nicole und ihre Mutter ihr Familienhotel zurück, als sie herausfanden, dass Nicoles Vater Leonard eine Affäre mit einer Teenagerin hatte, die kurz darauf schwanger wurde und sich dann das Leben nahm. Nach dem Tod ihrer beiden Eltern hofft Nicole, den letzten Wunsch ihrer Mutter zu erfüllen und das Hotel zu verkaufen. Sie kehrt zum Hotel zurück, um den Erlös Rachels Familie zukommen zu lassen. Zusammen mit dem Familienanwalt will sie das verfallende Haus schätzen lassen. Als das Wetter unerwartet umschlägt und Nicole im großen Haus in den Bergen festsitzt, ist ihre einzige Hilfe Irving, ein junger FEMA-Beamter, mit dem sie über eines der ersten Mobiltelefone der Welt verbunden ist. Zusammen mit ihm beginnt Nicole ein Geheimnis aufzudecken, das weit mysteriöser ist, als die Leute im Tal dachten. Eine Geschichte von Liebe und Tod, in der Melancholie und Nostalgie zu einer aufregenden Geistergeschichte verschmelzen.

Der brandneue Trailer zur PS4-Version von The Suicide of Rachel Foster

