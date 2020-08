Genshin Impact lässt euch ab dem 28. September auch auf PlayStation 4 Teyvat erkunden

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass die PC- sowie Mobil-Versionen von Genshin Impact zum 28. September verfügbar werden sollen. Für die PlayStation-4-Version des Free-to-play-Action-Rollenspiels stand bislang nur grob dieser Herbst als Veröffentlichungszeitraum fest. Das hat sich nun geändert. Publisher und Entwickler miHoYo gab nämlich bekannt, dass die PlayStation-4-Version zeitgleich mit den bereits datierten PC- und Mobil-Versionen am 28. September 2020 erscheinen soll.

Boni der PlayStation-4-Version

Zudem können PS4-SpielerInnen via PlayStation Store ein „Abenteuerstartpaket“ erwerben. Dieses schlägt mit 10,99 Euro zu Buche und bietet folgende Inhalte:

Gebetsobjekte für das Spiel: Vorbestimmtes Schicksal ×2

Währung des Spiels: Mora ×150.000

Objekte für Figuren-EP im Spiel: Eines Abenteurers Worte ×80

Objekte zur Waffenverstärkung im Spiel: Hochwertiges Verstärkungserz ×50

Nahrung im Spiel: Räuchergeflügel nach Art des Nordens ×10, kurzgebratene Matsutake ×10, süß mariniertes Hühnchen ×10, Landeierkuchen ×10

Sofern ihr den Artikel vorbestellt, winken folgende zusätzliche Inhalte zum Start:

hochwertige Objekte für Figuren-EP im Spiel: Eines Helden Weisheit ×15

hochwertige Objekte zur Waffenverstärkung im Spiel: Mystisches Verstärkungserz ×20

Im offiziellen PlayStation-Blog widmete man dem Titel zudem einen Eintrag. In diesem meldet sich Zhenzhong von miHoYo zu Wort, welcher die Gelegenheit nutzt, sich für die anhaltende Unterstützung der SpielerInnen zu bedanken und auf die Entwicklungsreise von Genshin Impact einzugehen. Er beschreibt die Anforderungen der riesigen offenen Welt oder den Feinschliff der Mechaniken des elementaren Kampfsystems.

Zur Feier der Veröffentlichung von Genshin Impact für PlayStation 4 wird es ferner einige besondere Boni für PlayStation-SpielerInnen geben. Sie können auf PS4 exklusiv das Sword of Descension und die Wings of Descension sowie weitere zukünftige Boni erhalten.

Die Geschichte von Genshin Impact

In Genshin Impact spielt ihr eine mysteriöses Person, bekannt als Reisender. Nachdem ihr plötzlich von eurem Geschwisterteil getrennt wurdet, strandet ihr hilflos und ohne eure gewohnten Kräfte in einer euch unbekannten Welt. Ihr seid nun in Teyvat, einer fantastischen Welt, die von sieben Elementen durchwirkt ist. Allerdings seid ihr nicht allein. Ihr begebt euch auf eine epische Reise, um euer verlorenes Geschwisterteil zu finden und die vielen Geheimnisse dieser Welt zu lüften. Auf eurem Weg gewinnt ihr so einige treue Gefährten und macht euch aber auch mächtige Feinde, die sich euch auf eurer Suche entgegenstellen.

Einen kleinen Einblick in die Welt von Teyvat erhascht ihr in diesem Trailer, während der Eröffnungsfilm bereits die Konflikte in Genshin Impact andeutet. Außerdem berichteten wir zuletzt über die Musik des Open-World-Action-RPGs. Die Veröffentlichung von Genshin Impact ist weltweit für PlayStation 4, PCs, iOS und Android sowie Nintendo Switch angedacht. Wann die Version für Nintendos Hybrid-Konsole erscheinen soll, ist noch nicht bekannt.

Habt ihr auch vor in Genshin Impact einzutauchen? Auf welcher Plattform erkundet ihr Teyvat?

Neuer Trailer

Behind the Scenes mit weiteren Eindrücken

via Gematsu, Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo