Genshin Impact: Neues Video lässt euch der Musik von Mondstadt lauschen

Publisher und Entwickler miHoYo hat ein neues Video zu seinem kommenden Open-World-Action-RPG Genshin Impact veröffentlicht. Das Video trägt den Titel „A Day in Mondstadt“ und präsentiert Samples der Hintergrundmusik der Stadt, die von Yu-peng Chen komponiert wurde.

Sollten euch die Klänge gefallen, empfehlen wir außerdem einen Blick auf das kürzlich veröffentlichte „Behind the Scenes“-Video, welches die Entwicklung der Musik von Genshin Impact in den Fokus rückt.

Eine finale „Closed Beta“-Phase zum Spiel startete übrigens am 2. Juli. Sie lässt ausgewählte Spieler einen letzten Vorab-Eindruck vom Action-RPG gewinnen.

Mit eurem Begleiter Paimon auf Erkundungstour

Genshin Impact ist ein Open-World-Action-Rollenspiel. Es spielt im Fantasy-Reich von Teyvat und lockt mit einer lebendigen, frei erkundbaren Welt. Diese soll mehrere spielbare Charaktere und unter anderem ein Element-basiertes Kampfsystem bieten. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle des „Reisenden“ und begeben sich auf die Suche nach der eigenen Schwester (oder alternativ dem eigenen Bruder). Der lebhafte Begleiter Paimon steht ihnen dabei zur Seite.

Einen kleinen Einblick in die Welt von Teyvat erhascht ihr in diesem Trailer, während der Eröffnungsfilm bereits die Konflikte in Genshin Impact andeutet. Die Veröffentlichung von Genshin Impact ist für PlayStation 4, Nintendo Switch, PCs, iOS und Android weltweit für 2020 geplant.

Genshin Impact und „A Day in Mondstadt“

via Gematsu, Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo