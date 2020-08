Das zweite DLC-Paket zu Cadence of Hyrule ist jetzt erhältlich

Musik- und Zelda-Fans aufgepasst, das zweite DLC-Paket zu Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda ist jetzt für Nintendo Switch erhältlich!

Nach dem Charakter-Paket ist nun das Melodie-Paket erschienen. Der zweite DLC ergänzt die Musikauswahl des Spiels um 39 neue Songs. Die Auswahl enthält auch Remix-Versionen der Hintergrundmusik, die ihr mit Erhalt des DLC jederzeit ändern könnt.

Das Musik-Paket kostet wie die anderen beiden Pakete 5,99 Euro, aber ein Season-Pass mit allen drei DLCs ist für 14,99 Euro verfügbar. Wer also an allen Zusatzinhalten interessiert ist, kann mit dem Season-Pass ein paar Euro sparen.

Im September erscheint dann der dritte und letzte DLC, der eine neue Geschichte rund um das Horror Kid für euch bereithält.

Die neuen Inhalte auf einen Blick

DLC-Paket 1: Charakter-Paket – Bereichert eure musikalische Reise mit den neu hinzugefügten Charakteren Impa, Aria, Frederick, Schatten-Link und Schatten-Zelda. Diese bringen jeweils spezielle Fertigkeiten mit in das rhythmische Gefecht.

– Bereichert eure musikalische Reise mit den neu hinzugefügten Charakteren Impa, Aria, Frederick, Schatten-Link und Schatten-Zelda. Diese bringen jeweils spezielle Fertigkeiten mit in das rhythmische Gefecht. DLC-Paket 2: Melodie-Paket – 39 neue Songs werden hinzugefügt, darunter auch Remix-Versionen der Hintergrundmusik des Spiels. Ihr könnt die Hintergrundmusik jederzeit ändern, sodass ihr bei eurer Reise durch Hyrule nie auf eure Lieblingssongs verzichten müsst.

– 39 neue Songs werden hinzugefügt, darunter auch Remix-Versionen der Hintergrundmusik des Spiels. Ihr könnt die Hintergrundmusik jederzeit ändern, sodass ihr bei eurer Reise durch Hyrule nie auf eure Lieblingssongs verzichten müsst. DLC-Paket 3: Symphonie der Maske – Schlüpft in die Rolle des geheimnisvollen Horror Kids und erkundet eine neue Karte mit neuen Songs sowie einer neuen Handlung. Horror Kids Fähigkeiten ändern sich je nachdem, welche Maske es aufsetzt.

Für alle, die bislang noch nicht zugeschlagen haben und Fans physischer Kopien sind, gibt es zudem gute Neuigkeiten. Ab dem 23. Oktober 2020 soll eine physische Version des Titel inklusive aller DLC-Pakete verfügbar werden.

Bildmaterial: Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda, Nintendo, Spike Chunsoft / Brace Yourself Games