Der nächste Trails-Ableger von Falcom setzt auf Action und neue Charaktere

Wie bereits letzte Woche angekündigt, gab es in der neuen Famitsu-Ausgabe die Vorstellung des nächsten Falcom-Titels, welcher mit der neuen Engine entwickelt wird und dadurch über eine verbesserte Grafik verfügen soll. Gleich vorweg: Bilder oder einen konkreten Titel gibt es leider nicht. Dafür die Bestätigung, dass es sich beim Spiel um den nächsten Ableger der Trails-Serie handelt. Dieser wurde zuletzt bereits im Juni erstmals erwähnt. Das Setting soll dabei neu sein, es handelt sich damit nicht um The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki II.

Action statt ATB

Einige interessante Neuigkeiten hatte Toshihiro Kondo, Präsident von Falcom, aber natürlich zu verkünden. Zunächst gibt es eine große Änderung beim Kampfsystem. Die bekannten Action Time Battles sind in Hajimari no Kiseki letztmals vorhanden, der nächste Trails-Ableger setzt auf einen Kommando-basierten Kampf mit Action-Elementen. Es geht also mehr in Echtzeit zur Sache. Eine ATB-Leiste wird es somit nicht mehr geben.

Neue Schauplätze und Charaktere

Nicht nur die Kämpfe laufen anders ab, auch neue Schauplätze können besucht werden. Auch mit größtenteils neuen Charakteren ist zu rechnen. Natürlich kommen auch wichtige, bekannte Charaktere vor. Die Geschichte tragen jedoch neue Gesichter. Wer Hajimari no Kiseki spielt, soll zudem viele Hinweise auf neue Orte, Organisationen und Personen finden können.

The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki erscheint in Japan am 27. August für PlayStation 4. Für den Westen gibt es noch keine Ankündigung.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki, Falcom