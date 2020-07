Story of Seasons: Friends of Mineral Town stellt Verkaufsrekord in Nordamerika auf

Wie Publisher XSEED bekannt gegeben hat, war Story of Seasons: Friends of Mineral Town in Nordamerika schon jetzt ein riesengroßer Erfolg. Der neueste Teil der japanischen Bokujō-Monogatari-Reihe (früher Harvest Moon) von Marvelous hat sich 100.000 Mal in Nordamerika verkauft und war der XSEED-Titel, der diese Marke am bisher schnellsten auf einer einzelnen Plattform (hier Nintendo Switch) erreicht hat. Zuletzt hielt Story of Seasons für Nintendo 3DS diesen Rekord.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town erschien am 14. Juli 2020 in Nordamerika. Auch bei uns in Deutschland hat sich die Lebenssimulation sicherlich einige Male verkauft, konkrete Zahlen gibt es aber nicht. In seiner Launchwoche hatte das Spiel in den deutschen Verkaufscharts nur gegen Animal Crossing: New Horizons und Mario Kart 8 Deluxe das Nachsehen und landete auf Rang 3.

Auch Rune Factory 4 Special ist erfolgreich

Inzwischen ist Story of Seasons: Friends of Mineral Town nicht nur für Nintendo Switch, sondern auch für PCs bei Steam erhältlich. Das ist übrigens ein Debüt. Erstmals in der Seriengeschichte erscheint ein Spiel für PCs. Übrigens konnte auch Rune Factory 4 Special die Marke von 100.000 Einheiten in Nordamerika durchbrechen, wie XSEED auch bekannt gab. Das Spiel benötigte dafür aber etwa fünf Verkaufsmonate.

Für das Remake des GBA-Klassikers hat Marvelous nicht nur die Optik komplett neu gestaltet, sondern auch die Steuerung angepasst und es gibt neue Interaktionsmöglichkeiten und Spielinhalte wie beispielsweise zwei neue Heiratskandidaten.

