Deutsche Verkaufscharts: F1 2020 fährt Sword Art Online und Story of Seasons davon

In den deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, war diesmal einiges los. F1 2020 dominiert die Charts wie Michael Schumacher einst in seinen besten Jahren die Formel 1 selbst. In den PS4-, Xbox-One- und PC-Rankings steht F1 2020 mit verschiedenen Editionen jeweils auf den Plätzen 1 und 2.

In den PS4-Charts holt die „70 Jahre F1 Edition“ die Pole Position vor der „Schumacher Deluxe Edition“. GfK Entertainment ermittelt die Zahlen von verschiedenen physischen Veröffentlichungen wie gewohnt einzeln. The Last of Us Part II bleibt da nur noch Bronze.

Story of Seasons nur auf Platz 3 der Switch-Charts

In den Xbox-One-Charts landet wiederum die „Schumacher Deluxe Edition“ von F1 2020 vor der „70 Jahre F1 Edition“, ebenso gestalten sich die deutschen PC-Charts. Bronze holt in den Xbox-Charts GTA V und in den PC-Charts Die Sims 4. Die zweitbeste Neuveröffentlichung ist Sword Art Online: Alicization Lycoris, das immerhin auf Rang 5 der PS4-Hitliste einsteigt.

In den Nintendo-Switch-Charts wird wie immer ein eigenes Süppchen gekocht. Story of Seasons: Friends of Mineral Town war durchaus mehr als der dritte Rang zuzutrauen. Doch Animal Crossing: New Horizons ist auf Rang 1 nicht zu schlagen und auch Mario Kart 8 Deluxe fährt vor der Bauernsimulation ins Ziel.

via GfK, Bildmaterial: F1 2020, Koch Media