Animal Crossing: New Horizons und FIFA 20 sind die Superstars des ersten Halbjahrs

Marktforscher GfK Entertainment hat fleißig gerechnet und die Halbjahresbilanz der europäischen Videospielwelt veröffentlicht. Konkret: Die Top 3 der meistverkauften Games vieler europäischer Länder. Das ist immer ein ganz interessanter Blick, auch wenn es hier nur um physische Verkäufe geht. Meistens werden diese Halbjahrescharts (wie dann auch die Jahrescharts) von FIFA und Call of Duty dominiert. Diesmal jedoch wird es ein bisschen bunter.

Animal Crossing: New Horizons und FIFA 20 sind die Superstars des ersten Halbjahres. Beide Spiele holen jeweils siebenmal den „Titel“ des meistverkauften Spiels eines Landes. Auffällig ist dabei, dass Animal Crossing: New Horizons besonders in West- bzw. Mitteleuropa beliebt ist. Dabei ist es auch Spitzenreiter in den drei absatzstarken Märkten Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

FIFA 20 ist vor allem im Süden (Italien, Spanien, Portugal), Norden (Dänemark, Norwegen) und Osten (Polen, Russland) am gefragtesten. The Last of Us: Part II, das erst im Juni erschienen ist und damit am wenigsten Zeit hatte Zahlen zu sammeln, ist ebenfalls auf drei Spitzenpositionen. Außerdem landet der Naughty-Dog-Titel auch fünfmal auf Rang 2.

Tja – welches waren eure Superstars des ersten Halbjahrs?

Nachfolgend die Auswertung von GfK Entertainment:

