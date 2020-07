Sonntagsfrage: Auf welche Serienumsetzungen dieser Games freut ihr euch am meisten?

Erinnert sich noch jemand an die Zeiten, als Videospiele Serienumsetzungen bekamen? Die Älteren unter uns wahrscheinlich schon. Jedoch sind diese Erinnerungen oft nicht so gut. Wer sich zum Beispiel an die Show zu Super Mario oder die Serie zu The Legend of Zelda erinnert, der stellt das Original sicherlich in Frage. Sicherlich gilt das nicht für jede Umsetzung. Über die Qualität lässt sich dennoch streiten.

Aus diesem Grund sollte es niemanden verwundern, dass Publisher lange Zeit lieber kein Geld in solche Umsetzungen steckten. Momentan sind wir jedoch in einem Umschwung. So wurden in den letzten zwei Wochen einigen Produktionen angekündigt. Wir sahen außerdem erstes Bewegtmaterial von The Cuphead Show und vom kürzlich angekündigten The World Ends with You The Animation.

Doch nicht nur der Indie-Hit Cuphead bekommt eine Serie spendiert. Disco Elysium, welches bereits eine vielversprechende Geschichte besitzt, soll ebenfalls auf die TV-Bildfläche kommen. Darüber hinaus arbeiten die Macher von John Wick an einer Serie von My Friend Pedro. Und wem das noch nicht reicht, der darf sich auf eine Anime-Umsetzung von Cyberpunk 2077 namens Cyberpunk: Edgerunners freuen. Bei den ganzen Serien Ankündigungen verliert man fast schon den Überblick, oder?

Jedoch sind nicht alle Serien für jeden Spieler oder jede Spielerin geeignet. Um dem Ganzen mal ein wenig auf den Grund zu gehen, stellen wir euch am heutigen Sonntag die Frage, auf welche der zuletzt angekündigten und thematisierten Serienumsetzungen ihr euch am meisten freut. Mehrfachauswahl möglich! Eventuell gefallen euch die Animationen bei The Cuphead Show. Oder das von Studio Trigger animinierte Cyberpunk: Edgerunners. Lasst es uns gerne mit einem Kommentar wissen!

Gerne könnt ihr uns in den Kommentaren auch mitteilen, welche vielleicht noch gar nicht angekündigte Serienumsetzung ihr euch wünsch!



Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 28. Juli

Sonntagsfrage – Gaming-Ikonen: Joel vs. Ellie Joel 55.74% (34 votes)

Ellie 44.26% (27 votes

Letzte Woche haben wir mal wieder ein zwei Charaktere gegeneinander antreten lassen. Sie mögen sich zwar noch nicht so stark in die Videospielkultur gespielt haben, durch ihre Art können sie dennoch als moderne Gaming-Ikonen bezeichnet werden. In dem Duell konnte sich die Vaterfigur Joel mit 34 von 61 Stimmen vor Ellie absetzen. Viele “mögen“ seinen gezeichneten Charakter und die darauf folgende Entwicklung in der Geschichte. Ellie hat jedoch auch einen großen Stein in den Herzen einiger UserInnen. Sie besitzt eben eine bewegende Vergangenheit.