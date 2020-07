Bandai Namco feiert eine Million verkaufte Exemplare von Taiko no Tatsujin: Drum’n’Fun! für Switch mit Gratis-DLC

Trommel-Experten aufgehorcht! Wie Bandai Namco kürzlich bekanntgab, konnten eine Million Kopien des Rhythmus-Spiels Taiko no Tatsujin für Switch weltweit abgesetzt werden. Zur Feier spendiert das Unternehmen Taiko no Tatsujin: Drum’n’Fun! nun zehn neue Songs, die per Gratis-DLC ab dem 9. Juli verfügbar werden.

Die neuen Songs konzentrieren sich auf Videospiel-Musik, bei der sich die Verantwortlichen natürlich unter anderem bei den Switch-Veröffentlichungen von Bandai Namco bedienten. Beispielsweise finden sich in der Auswahl Klänge aus Katamari Damacy Reroll und Mr. Driller DrillLand.

Das sind die neuen Songs

“The Arrow Was Shot” aus Tales of the Abyss

“Boku no -> Chikyuu Bokura no Chikyuu” aus Mr. Driller DrillLand

“IN THE ZONE” aus Ace Combat: Joint Assault

“KARMA (Tatsujin Mix)” aus Tekken 6: Bloodline Rebellion

“Katamari on the Rock ~Main Theme~” aus Katamari Damacy

“Mojipittan Medley” aus Kotoba no Puzzle Mojipittan

“Namcot Medley”

“No Way Back” aus God Eater

“Tanoshii Taiko Dojo”

Neben der Ankündigung des kostenfreien DLCs zu Taiko no Tatsujin für Switch, stellte Bandai Namco zudem eine Auswahl von Twitter-Bannern und -Profilbildern für Fans des Spiels zur Verfügung:

Nächstes Update zu Taiko no Tatsujin für Switch

Im Sommer 2020 soll außerdem ein Online-Modus für Taiko no Tatsujin: Drum’n’Fun! erscheinen, der auf den Namen „eSports Tournament“ hört. Im K.O.-Turnier-Stil treten SpielerInnen hier gegeneinander an. Ihr werdet ein Nintendo-Online-Abonnement benötigen, um den Modus nutzen zu können.

Schon im August 2019 gab es zudem ein umfangreiches kostenloses Update zum Spiel, welches Taiko no Tatsujin für Switch mit einem neuen Spielmodus erweiterte. In DonKatsu Fight könnt ihr seitdem zu zweit gegeneinander in einem lokalen Mehrspielermodus antreten!

Taiko no Tatsujin: Drum’n’Fun! erschien hierzulande im November 2018 für Nintendo Switch. Ist das Rhythmus-Spiel an euch vorbeigegangen? Schaut doch in unseren Test rein, um herauszufinden, ob der Party-Trommler etwas für euch ist.

via Siliconera, Bildmaterial: Taiko no Tatsujin: Drum’n’Fun!, Bandai Namco