The World Ends with You The Animation soll 2021 erscheinen

Nachdem das Key-Artwork der Anime Expo Lite bereits darauf hindeutete, kündigte Square Enix wenig später an, dass tatsächlich ein Anime zu The World Ends with You erscheinen und im Rahmen des Events präsentiert werden soll.

Nun fand die Anime Expo Lite 2020 also statt und wie versprochen erhielten wir Einblick in The World Ends with You The Animation. Der Anime soll 2021 starten und neben einem Teaser-Trailer, verkündeten die Verantwortlichen auch erste Details via der offiziellen Webseite.

The World Ends with You: Anime zum Videospiel

Square Enix‘ The World Ends with You entstand unter den selben kreativen Köpfen, die auch an den weltberühmten Serien Final Fantasy und Kingdom Hearts beteiligt waren. Der Titel erschien ursprünglich 2007 für Nintendo DS, wurde in den Folgejahren allerdings für iOS, Android und Nintendo Switch wiederveröffentlicht*.

Nun kehrt The World Ends with You im kommenden Jahr abermals zurück – erstmalig als Anime. Für das Projekt tun sich Tetsuya Nomura, Takeharu Ishimoto und weitere Mitglieder des ursprünglichen Teams zusammen, um der fesselnden Geschichte einmal mehr Leben einzuhauchen.

Die Story

Neku erwacht mitten auf dem belebten ‚Scramble Crossing‘ Shibuyas, ohne sich erinnern zu können, wie er dort hingelangte. Er erkennt bald, dass er sich nicht im normalen Shibuya, sondern vielmehr in einer anderen Ebene der Existenz befindet – dem sogenannten „Untergrund“. Als unfreiwilliger Teilnehmer des mysteriösen „Reaper’s Game“, tut sich Neku mit einem Mädchen namens Shiki zusammen, um das obskure Spiel zu überleben. Gemeinsam trotzen sie Monstern namens „Noise“ und decken mehr und mehr die wahre Natur des verdrehten Reaper’s Game auf.

Die Charaktere

Neku Sakuraba (Alter: 15) Ein introvertierter und Graffiti-liebender Junge, der Kopfhörer auf den Ohren trägt, um die Welt um sich herum auszublenden. Er erwacht inmitten des ‚Scramble Crossing‘ von Shibuya und stellt bald fest, dass etwas nicht stimmt. Shiki Misaki (Alter: 15) Ein stilbewusstes Mädchen, das darauf bedacht ist, aktuellen Modetrends immer einen Schritt voraus zu sein. Sie trägt ihr selbst gemachtes Katzen-Plüschtier stets bei sich. Daisukenojo „Beat“ Bito (Alter: 15) Ein heißblütiger und dickköpfiger Teenager, der mit seiner Partnerin Rhyme auf den Plan tritt. Rhmye (Alter: ??) Ein optimistisches und vernünftiges Mädchen, das stets ein Lächeln im Gesicht trägt. Sie ist stets an der Seite von Beat. Yoshiya „Joshua“ Kiryu (Alter: ??) Ein kluger und schmeicherischer Junge, dessen Intellekt so beeindruckend wie beunruhigend ist.

Der Anime entsteht in Zusammenarbeit mit Domerica und Shin-Ei Animation. Auf dem Regiestuhl nimmt Kazuya Ichikawa Platz, das Drehbuch erarbeitet Midori Goto. Für das Charakter-Design zeichnen sich Tetsuya Nomura und Gen Kobayashi von Square Enix verantwortlich, während Takeharu Ishimoto von die Musik beisteuert.

Der Teaser-Trailer und das Expo-Panel zu The World Ends with You The Animation:

via Gematsu, Bildmaterial: The World Ends with You The Animation, Square Enix