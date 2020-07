Resident Evil Village: Capcom bittet in einer Umfrage um euer Feedback

Nachdem es im Vorfeld bereits in der Gerüchteküche brodelte, überraschte die Ankündigung von Resident Evil Village im Rahmen des „Future of Gaming“-Events letzten Monat zwar nicht, beeindruckend war die Enthüllung aber dennoch allemal.

Nun bittet euch Capcom um euer Feedback. Via Twitter lud das japanische Unternehmen jüngst zu einer kurzen Umfrage ein, die den Verantwortlichen hinter dem nächsten Hauptteil der Serie helfen soll, die aktuelle Wahrnehmung, Erwartungen und Wünsche der Fans einzuordnen. Solltet ihr also euren Senf beisteuern wollen, könnt ihr euch ein paar Minuten für die Beantwortung des Fragenkatalogs nehmen.

Im achten Hauptteil der Survival-Horror-Reihe geht es um ein – ja, man kann es ahnen – unheimliches Dorf. Die Handlung spielt sich einige Jahre nach Resident Evil 7 ab. Mia und Ethan aus dem Vorgänger sind nun wieder glücklich vereint. Die nächsten Schrecken lauern aber bereits auf euch. Wieso taucht plötzlich Chris Redfield auf und was sind seine Absichten? Und was hat es mit dem obskuren Dorf auf sich?

Mit dem neuen Ableger kehrt Resident Evil zur First-Person-Ansicht zurück. Der Fokus soll auch wieder mehr auf Kämpfe und Erkundung liegen. Die Handlung stellt Capcom selbst so vor:

Die Handlung setzt ein paar Jahre nach Resident Evil 7 biohazard an und zeigt Ethan und seine Frau Mia, die nach den schrecklichen Ereignissen aus dem Vorgänger an einem neuen Ort leben. Doch gerade, als sie gemeinsam ihr neues Leben aufbauen, trifft sie erneut eine Tragödie. Chris Redfield, ein legendärer Held der Resident-Evil-Serie, der einen kurzen Auftritt in Resident Evil 7 biohazard hatte, ist zurück und stört das Leben des Paares auf schreckliche Weise. Ethan, am Boden zerstört, muss sich einem völlig neuen Albtraum stellen.