Game Boy Color: Diese zwei Spiele erscheinen demnächst brandneu auf Modul

Limited Run Games und WayForward holen zum Shantae-Rundumschlag aus. Wie die beiden Unternehmen im Zuge der gestrigen #LRG3-Pressekonferenz verkündeten, dürfen wir bald mit einer Rückkehr des originalen Shantae rechnen. Für Game Boy Color.

Kramt euren Game Boy Color aus dem Keller

Shantae soll im September dieses Jahres, sowohl in physischer als auch digitaler Form, Einzug auf Nintendo Switch erhalten. Darüber hinaus – und hier wird es für die Nostalgiker unter euch interessant – erscheint der Titel auch nochmal als „Game Boy Color“-Modul und damit für die Plattform der ursprünglichen Veröffentlichung des Titels. Dies gaben WayForward und Limited Run Games via Twitter bekannt.

Shantae erschien ursprünglich 2002 und war einer der letzten Titel, der für Game Boy Color veröffentlicht wurde. Das Jump’n’Run avancierte bald zum Kultspiel und die Preise für Originalmodule stiegen mit den Jahren in luftige Höhen. Jetzt dürfen Nostalgiker und Fans auf eine erschwinglichere Alternative in naher Zukunft hoffen.

Grund zur Freude für Shantae!

So beschreibt WayForward den Titel:

Das Jump’n’Run Shantae wurde 2002 erstmals veröffentlicht und lässt SpielerInnen in die Rolle von Halb-Dschinni-Mädchen Shantae schlüpfen. In ihrem Debüt peitscht, tanzt und verwandelt sich Shantae auf der Suche nach den vier Elementarsteinen. Ihr Ziel: der schändlichen Piratin Risky Boots Einhalt gebieten.

Shantae: Risky’s Revenge auf Switch und Xbox One

Das markiert aber noch nicht das Ende der Shantae-News seitens der kooperierenden Unternehmen. Via Tweet ließ WayForward nämlich im selben Atemzug verlauten, dass sie der hohen Nachfrage nachkommen und gemeinsam mit Limited Run Games auch dem Titel Shantae: Risky’s Revenge eine physische Switch-Version spendieren, die im September dieses Jahres erscheinen soll. Gleichzeitig soll das Spiel auch digital für Nintendo Switch und Xbox One verfügbar werden.

Auch Xtreme Sports kehrt für Game Boy Color

Oh, und wenn schon die Neuveröffentlichung von Game-Boy-Color-Modulen eingeleitet wird, dachten sich die Verantwortlichen wohl, dass es sich auch lohnen muss. Entsprechend kündigten WayForward und Limited Run Games auch die physische Wiederveröffentlichung eines weiteren Game-Boy-Color-Titels an: die Rede ist von Xtreme Sports, welches im Jahr 2000 für den Handheld erschien. Auch hier soll zusätzlich eine digitale Version via Nintendo eShop zugänglich werden.

So beschreibt WayForward Xtreme Sports:

In der Rolle von Guppi oder Fin müssen sich SpielerInnen in Xtreme Sports fünf Events stellen – Skateboarding, Surfen, Inlineskaten, Skyboarding und Straßenrodeln. In über 100 sportlichen Herausforderungen gilt es die Konkurrenz zu übertreffen und Xtreme-Sports-Champion zu werden.

Da haben die beiden Unternehmen sich ganz schön was vorgenommen. Limited Run Games hat darüber hinaus noch eine ganze Menge mehr Eisen im Feuer. Im Rahmen der #LRG3-Pressekonferenz kündigten sie nämlich physische Veröffentlichungen von über 30 Titel an.

Ist auch was für euch dabei? Und viel wichtiger: welche Farbe hat(te) euer GameBoy Color?

Bildmaterial: Titelbild aus „The Ultimate GBC Build“ von Retro Future, Shantae / WayForward