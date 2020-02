The Witcher: Zweite Staffel der Netflix-Serie geht jetzt in Produktion

Wie Netflix bekannt gegeben hat, beginnen noch in diesem Monat die Arbeiten an der zweiten Staffel von The Witcher in Großbritannien. Die Veröffentlichung der insgesamt neun Folgen ist aber erst für das kommende Jahr geplant. Mit dabei sind dann auch eine ganze Reihe neuer Schauspieler. Die neuen Rollen werden Yasen Atour (Coën), Agnes Bjorn (Vereena), Paul Bullion (Lambert), Thue Ersted Rasmussen (Eskel), Aisha Fabienne Ross (Lydia), Kristofer Hivju (Nivellen) und Mecia Simson (Francesca) und übernehmen.

Noch keine Besetzung für Vesemir

Henry Cavill als Geralt, Anya Chalotra als Yennefer, Freya Allan als Ciri und Joey Batey als Barde Jaskier werden ebenfalls zurückkehren. Wie Filmstarts berichtet, soll auch Vesemir in der zweiten Staffel mit von der Partie sein. Für diese zentrale Rolle ist aber offenbar entweder noch kein Schauspieler gefunden, oder aber Netflix hüllt darüber noch den Mantel des Schweigens. Um Vesemir soll sich auch eine ebenfalls in Produktion befindlicher Anime-Film zu The Witcher drehen.

„Die Reaktionen der ersten Staffel haben die Messlatte für die neuen Talente in Staffel zwei hoch gesetzt“, so die ausführende Produzentin Lauren Schmidt Hissrich. „Sophie Holland und ihr Casting-Team haben wieder einmal die besten Leute gefunden, um die Charaktere zu verkörpern.“

Bildmaterial: The Witcher, Netflix