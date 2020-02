Anime-Film The Witcher: Nightmare of the Wolf bei Netflix wird sich um Vesemir drehen

Streaming-Gigant Netflix verkündete bereits in der vergangenen Woche, dass sich ein Anime-Film zum The-Witcher-Franchise in Entwicklung befinde. Netflix gab nun weitere Details zum neuen Projekt bekannt. Der Anime hört auf den Namen The Witcher: Nightmare of the Wolf und soll sich storytechnisch in erster Linie um den Hexer Vesemir drehen. Netflix hat außerdem bereits eine eigene Übersichtsseite zum kommenden Anime eingerichtet.

Vesemir gilt als der älteste der bekannten Hexer und war unter anderem auch der Lehrmeister von Geralt von Riva. Neben seinem unglaublich großen Wissen über allerlei Ungeheuer, ist er auch ein ausgezeichneter Schwertkämpfer und gab dieses Wissen an alle seine Schüler weiter.

Wann der Anime-Film The Witcher: Nightmare of the Wolf rund um den Hexer Vesemir beim Streaming-Anbieter Netflix an den Start gehen soll, ist noch nicht bekannt.

The Witcher ist seit dem Start der Netflix-Serie wieder in aller Munde. Seit dem 20. Dezember ist bei Netflix die Serie zu The Witcher im Programm, was dazu führte, dass The Witcher 3 sogar einen neuen Spielerrekord aufgestellt hat.

via Eurogamer, Bildmaterial: The Witcher: Nightmare of the Wolf, Netflix