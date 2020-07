Monster Rancher 2 erscheint im Herbst in Japan für Switch und Mobilgeräte

In der aktuellen Ausgabe der japanischen Famitsu hat Koei Tecmo eine verbesserte Portierung von Monster Rancher 2 angekündigt. Diese soll in Japan noch in diesem Herbst für Nintendo Switch, iOS und Android erscheinen. Die Rede ist von „neuen Elementen und Verbesserungen“, weitere Details folgen hoffentlich bald. Über 400 Monster sind im Spiel vertreten, es handelt sich um ein Monsterzähmspiel, in welchem man Monster züchten, aufziehen und mit ihnen kämpfen muss.

In Japan ist das Spiel als Monster Farm 2 im Jahr 1999 für PlayStation erschienen, in Nordamerika als Monster Rancher 2. Bei uns in Europa ist Monster Rancher 2 als Monster Rancher im Jahr darauf veröffentlicht worden, weil es der Erstling nie zu uns geschafft hatte. Das eigentliche Monster Rancher erfuhr in Japan im letzten Jahr bereits eine Portierung für Switch und Mobilgeräte.

