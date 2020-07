Capcom lässt Fans mit Mega Man VR in die virtuelle Rolle des blauen Helden schlüpfen

Auch wenn sich Mega Man, wie manch andere blaue Videospielikone, über all die Jahre manchmal eine kleine Auszeit genommen hat. Er ist nicht tot zu kriegen! Mega Man hat einen festen Platz im Herzen vieler Fans. Und bald auch einen buchstäblich festen Platz vor den Augen vieler Fans. Capcom kündigte nämlich Mega Man VR: Targeted Virtual World!! an. Man wird Mega Man also in die virtuelle Realität bringen!

Leider handelt es sich nicht um ein VR-Spiel mit „Marktreife“. Denn Mega Man VR: Targeted Virtual World!! wird zunächst nur in der Virtual Reality Corner des Capcom Plaza in Q Plaza Ikebukuro ausgestellt und als „VR-Erfahrung“ beworben. Bei dieser Bezeichnung handelt es sich in der Regel um zeitlich wenig einnehmende, kleine Spielchen. Für den Rahmen ist es sicherlich angebracht. So können möglichst viele Besucher des Capcom Plaza die neue virtuelle Erfahrung ausprobieren.

Das erwartet euch in Mega Man VR

In der VR-Erfahrung Mega Man VR bekommt ihr von Dr. Light eine spezielle VR-Brille aufgesetzt, die euch dabei helfen soll, Dr. Wily zu stoppen. Na klar, was auch sonst. Dr. Wily hat es sich nämlich auch in der eigentlich friedlichen virtuellen Realität vorgenommen, Unbehagen zu verbreiten. Mega Man VR ist ein Einzelspielererlebnis, darüber hinaus ist noch nicht viel bekannt. Aber es braucht wenig Phantasie um sich vorzustellen, wie Mega Mans Kanone in VR zum Einsatz kommt!

Was ihr noch am Capcom Plaza erleben könnt

Die VR-X-Ecke des Capcom Plaza ist außerdem berühmt für eine andere VR-Erfahrung, die Fans dort machen können. In Biohazard: Walk Through the Fear versucht eine Gruppe von vier Spielern, aus dem Haus von Jack Baker zu entkommen. Eine Art virtuelle Room-Escape, wenn man so möchte. Außerdem befindet sich gleich um die Ecke, ebenfalls am Q Plaza Ikebukuro, das Capcom Café. Dort gibt es, wie in Videospielcafés üblich, regelmäßig besondere Events und passende Snacks.

Nachdem Mega Man einige Jahre lang ein eher trauriges Dasein fristete, ließ ihn Capcom 2018 mit Mega Man 11 wieder aufleben. Davor und danach gab es einige Neuveröffentlichungen, vor allem in Spielesammlungen. Zuletzt Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, das wir hier einem Test unterzogen haben. Aber es gab auch neue Serienableger wie Mega Man X DiVE für Mobilgeräte.

via Siliconera, Bildmaterial: Mega Man VR, Capcom