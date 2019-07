Mega Man X DiVE für iOS und Android angekündigt

Bildmaterial: Mega Man X DiVE über YouTube, Capcom

Capcom kündigte Mega Man X DiVE an, welches für iOS und Android noch dieses Jahr erscheinen soll. Der neueste Ableger der Mega-Man-X-Reihe spielt in „Deep Log“, einer Welt, die Daten von allen bisherigen Mega-Man X-Teilen sammelt. Diese Welt wird dann in Aufruhr versetzt, was dazu führt, dass die ganzen Daten darin durcheinander gebracht werden, die der Spieler dann zusammensetzen soll.

Mega Man X DiVE wird als typisches Actionspiel im Stil der Mega-Man X-Reihe beschrieben. Es sollen verschiedene Level, Endgegner und Charaktere aus den anderen Titeln der Reihe vorhanden sein, wobei auch neue Charaktere dabei zu sein scheinen. Im Teaser werden beispielsweise X und Zero als spielbare Charaktere gezeigt, wobei das Auftauchen von Axl am Ende die Vermutung offen lässt, auch ihn spielen zu können.

Was haltet ihr von der Ankündigung? Passen Mega Man und mobile Geräte zusammen oder hättet ihr doch lieber auf einen Konsolentitel gewartet?

via DualShockers