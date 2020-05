Xbox Game Pass: Im Mai mit Final Fantasy IX und Streets of Rage 4

Microsoft hat wieder eine Reihe von neuen Spielen für den Xbox Game Pass vorgestellt. Im Mai erwarten euch eine ganze Menge Games und DLCs für Konsolen und PCs. Bereits verfügbar sind Moving Out und Streets of Rage 4. Letzteres ist seit der Veröffentlichung bereits Teil des Xbox Game Pass. Bekommt aber in Kürze auch noch eine richtige Handelsversion spendiert*. Ebenfalls schon spielbar sind DayZ und das extra angekündigt Red Dead Redemption 2 seit dem 7. Mai 2020. In den nächsten Tagen folgt nun unter anderem noch der Klassiker Final Fantasy IX, sowohl für Xbox One als auch für PCs!

Demnächst im Xbox Game Pass für Konsole:

Bereits verfügbar – Moving Out

Bereits verfügbar – Streets of Rage 4

7. Mai – DayZ

7. Mai – Red Dead Redemption 2

14. Mai – Final Fantasy IX

19. Mai – Fractured Minds (ID@Xbox)

Schon bald verfügbar – Human: Fall Flat – Thermal DLC

Schon bald verfügbar – Journey to the Savage Planet – Hot Garbage DLC

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass für Konsole:

7. Mai – Grand Theft Auto V

15. Mai – Black Desert

15. Mai – Doom

15. Mai – Lego Ninjago Movie Video Game

15. Mai – Mega Man Legacy Collection 2

15. Mai – Metal Gear Survive

15. Mai – The Banner Saga

15. Mai – Wolfenstein II: The New Colossus

Neu im Xbox Game Pass für PC (Beta):

Bereits verfügbar – Moving Out

Bereits verfügbar – Streets of Rage 4

14. Mai – Final Fantasy IX

Schon bald verfügbar – Endless Legend

Schon bald verfügbar – Halo: The Master Chief Collection: Halo 2

Schon bald verfügbar – Human: Fall Flat – Thermal DLC

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass für PC (Beta):

Imperator: Rome

Rise of the Tomb Raider

The Banner Saga

West of Loathing

Wolfenstein II: The New Colossus

via PR, Bildmaterial: Xbox Game Pass, Microsoft