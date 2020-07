Ary and the Secret of Seasons erscheint am 1. September für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs

Auch an Entwickler eXiin gingen die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht vorbei. Ursprünglich für den 28. Juli 2020 angedacht, sah sich das Studio gezwungen, die Veröffentlichung von Ary and the Secret of Seasons zu verschieben. Nun verkündete Publisher Modus Games einen neuen Starttermin. Ab dem 1. September 2020 können wir mit Ary auf PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs via Steam auf Reisen gehen.

Darum geht es in Ary and the Secret of Seasons

Einen neuen Trailer gibt es auch gleich mitgeliefert. Dieser fokussiert sich auf die verschiedenen Features des Action-Adventures. Zuletzt präsentierte Genese Davis, ihres Zeichens Lead Writer des Titels, Gameplay zum Titel.

In Ary and the Secret of Seasons erfüllt Ary die Berufung, der ihr Vater nicht mehr nachkommen kann. Sie macht sich an seiner Stelle auf, ein plötzliches Ungleichgewicht der Jahreszeiten in der Welt von Valdi auszugleichen. Das Erschaffen von Plattformen über neu entstandene Schluchten und die Hilfe, die sie den verzweifelten Einwohnen Valdis bietet, sind dabei nur der Anfang. Die Kräfte des jungen Mädchens tragen ein noch viel größeres Potential. Eine Macht, die endloses Entdecken und Erforschen ermöglicht.

Der neue Features-Trailer

