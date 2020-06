Ary and the Secret of Seasons präsentiert sich in neuem Gamplay-Video

Zuletzt berichteten wir, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auch an Entwickler eXiin nicht vorbeigingen und die Veröffentlichung von Ary and the Secret of Seasons vom 28. Juli auf September dieses Jahres verschoben werden musste.

Um uns die verlängerte Wartezeit etwas zu versüßen, veröffentlichten Publisher Modus Games und eXiin ein neues Entwickler-Walkthrough-Video, in dem wir uns ein paar neue Eindrücke zu Arys Abenteuer machen können, während Genese Davis, ihres Zeichens Lead Writer des Titels, das Spiel näher beschreibt.

In Ary and the Secret of Seasons erfüllt Ary die Berufung, der ihr Vater nicht nachkommen kann, und macht sich an seiner Stelle auf, ein plötzliches Ungleichgewicht der Jahreszeiten in der Welt von Valdi auszugleichen. Das Erschaffen von Plattformen über neu entstandene Schluchten und die Hilfe, die sie den verzweifelten Einwohnen Valdis bietet, sind dabei nur der Anfang. Die Kräfte des jungen Mädchens tragen ein noch viel größeres Potential – eine Macht, die endloses Entdecken und Erforschen ermöglicht.

Das Action-Adventure soll im September für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs über Steam erscheinen. Neben einer digitalen Version wird es auch eine physische Veröffentlichung des Spiels geben*.

Seht euch nachfolgend das neue Gameplay-Video an:

