Live-Konzert: Activision stellt neue Musik aus Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 vor

Skateboarding ist heute eine Randsportart, wenn auch eine extreme. Ende der 90er-Jahre waren Skateboards mal richtig angesagt. Auch richtig angesagt war Tony Hawk und sein Videospiel auf PlayStation. Sport, Musik und Game prägten die Jugend.

Auch heute noch erfreut sich die Reihe einer nostalgischen Beliebtheit. So kam es, wie es kommen musste und durfte. Am 4. September werden Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen. Für die gutaussehende Neuveröffentlichung verantwortlich ist dabei Vicarious Visions, das Studio hinter der Trilogie Crash Bandicoot N. Sane* – das sind sogar drei Games, nicht nur zwei!

Was ist denn ein Online-Konzert?

Doch die Zeiten ändern sich auch. Wer hätte denn damals gedacht, dass die Musik aus Tony Hawk’s Pro Skater mal per „Online-Konzert“ gestreamt wird? Aber inzwischen ist das Internet mindestens genauso populär wie Tony Hawk damals und Videospielmusik sowieso massenkompatibel. Das HD-Remaster der Games wird um neue Musik und Künstler ergänzt, die Activision in einem Konzert-Event erstmals vorstellen wird.

Am 29. Juli um 0:00 Uhr CEST sollten Musik-, Skateboarding- und Videospiel-Enthusiasten bei dem Konzert-Event von THPS + Noisey einschalten und sich die Weltpremiere der neuen Musik-Setlist von Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 nicht entgehen lassen. Einige der zurzeit vielversprechendsten Talente, deren Musik in Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 zu hören sein wird, werden den Zuschauern in diesem Stream in vorab organisierten Auftritten präsentiert, darunter CHAII, Merkules, Machine Gun Kelly und Rough Francis.

Darüber hinaus werden während des Streams weitere Insights zu den neuen Musiktiteln, die ihren Weg ins Spiel gefunden haben, bekanntgegeben. Übrigens: Bei Amazon bekommt ihr als Vorbesteller von Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 ein exklusives Mini-Fingerboard* im ikonischen Tony-Hawk-Design.

Bildmaterial: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision / Vicarious Visions