Ary and the Secret of Seasons auf September 2020 verschoben

Publisher Modus Games und Entwickler eXiin haben den Veröffentlichungstermin von Ary and the Secret of Seasons vom 28. Juli auf den September 2020 verschoben.

Der Grund für die Verschiebung ist abermals die COVID-19-Pandemie, wie aus einer Mitteilung des Publishers ersichtlich wird. Durch die Pandemie wurde das Erreichen von Meilensteinen verzögert, was schließlich zur Verschiebung des Veröffentlichungsdatums geführt hat.

Die Jahreszeiten im Ungleichgewicht

In Ary and the Secret of Seasons erfüllt Ary die Berufung, der ihr Vater nicht nachkommen kann, und macht sich an seiner Stelle auf, ein plötzliches Ungleichgewicht der Jahreszeiten in der Welt von Valdi auszugleichen. Das Erschaffen von Plattformen über neu entstandene Schluchten und die Hilfe, die sie den verzweifelten Einwohnen Valdis bietet, sind dabei nur der Anfang. Die Kräfte des jungen Mädchens tragen ein noch viel größeren Potential – als eine Macht, die endloses Entdecken und Erforschen ermöglicht.

Erscheinen soll das Action-Adventure dabei für PlayStation 4, Xbox One, Nintedo Switch und PCs über Steam. Neben einer digitalen Version wird es auch eine physische Veröffentlichung des Spiels geben*.

Gameplay zu Ary and the Secret of Seasons

via Gematsu, Bildmaterial: Ary and the Secret of Seasons, Modus Games / eXiin, Fishing Cactus