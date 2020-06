The Last of Us Part II: Offizieller Launchtrailer veröffentlicht

PlayStation veröffentlichte den offiziellen Launchtrailer zum heißerwarteten Endzeit-Action-Adventure The Last of Us Part II. Damit ebnet Sony den Weg für die herannahende Veröffentlichung des Titels am 19. Juni 2020.

Im Hause Naughty Dog dürften indes schon jetzt die Korken knallen. Nachdem heute nämlich das Embargo für die Testberichte zum Titel fielen, durfte sich das Team über zahlreiche, herausragende Wertungen freuen – OpenCritic etwa gibt eine Durchschnittswertung von 96 % bei 94 Kritiken an.

Wenn ihr nun der Meinung seid, das dürft ihr nicht verpassen, dann könnt ihr euch The Last of Us Part II noch vorbestellen. Bei Amazon gibt es zum Beispiel eine exklusive Stelbook Edition* oder aber eine Special Edition*. Und aktuell könnt ihr euch auch wieder die Collector’s Edition zu The Last of Us Part II sichern*!

Keine Pause für Neil Druckmann

Naughty Dogs Neil Druckmann gönnt sich übrigens keine allzu lange Pause. Als nächstes konzentriert er sich nämlich auf die Produktion der HBO-Adaption von The Last of Us, welche zuletzt mit Johan Renck, einen etablierten Serien-Regisseur für die Inszenierung der Pilotfolge verpflichten konnte. Druckmann, der gemeinsam mit Craig Mazin (Autor von HBOs Chernobyl) das Skript für die Serie verfassen wird, beschrieb den Vorteil einer solchen Adaption mit der Möglichkeit, sich noch mehr auf die Charaktere fokussieren und diese weiter ausbauen zu können.

Solltet ihr noch nach Möglichkeiten suchen, die Wartezeit bis zu Veröffentlichung von »Part II« zu überbrücken, könnte der offizielle Podcast zu The Last Of Us etwas für euch sein. Hier bittet Autor und Stand-up-Comedian Christian Spinner diverse Verantwortliche hinter der beliebten Endzeit-Reihe zu Wort, um über die Entstehung der beiden Titel zu sprechen.

In einer Woche könnt ihr euch dann selbst davon überzeugen, ob The Last of Us Part II den lauten Lobeshymnen gerecht wird, wenn der Titel am 19. Juni 2020 für PlayStation 4 erscheint.

Nachfolgend der offizielle (deutsche) Launch-Trailer:

Bildmaterial: The Last of Us Part II, Sony / Naughty Dog