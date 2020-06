Paper Mario: The Origami King zeigt bunte Gefährten und 360°-Kämpfe im neuen Trailer

Nachdem Nintendo im letzten Monat überraschend Paper Mario: The Origami King ankündigte, folgen nun weitere Informationen in Form eines umfangreichen Übersichtstrailers, der neben der bunten Riege an Figuren, auch einen Einblick in die Kämpfe des Titels gibt.

Wenn ihr bereits überzeugt seid, dann informiert euch hier über die verschiedenen, ebenso bunten Vorbestellerboni zu Paper Mario. Bei Amazon erhaltet ihr beispielsweise Origami-Papier. Wie passend!

Nintendo beschreibt den Titel wie folgt:

In Paper Mario: The Origami King nehmen die SpielerInnen es mit König Olly auf, der den finsteren Plan hegt, die gesamte Welt zu falten – serientypisch entführt er dabei auch gleich Prinzessin Peach. In der Rolle von Mario machen wir uns auf den Weg durch weitläufige Welten, die von dunklen, unterirdischen Kanälen, über reißende Stromschnellen, bis zu uralten Ruinen reichen, um die Pläne des fiesen Königs zu durchkreuzen und Prinzessin Peach zu retten.

SpielerInnen treffen während ihres Abenteuers auf eine bunte Riege an Charakteren. Darunter ein Bob-omb mit Gedächtnisschwund, ein Toad-Archäologieprofessor und Experte für Alte Geschichte, oder der Zaubermeister Kamek, der immer noch einen Trick im Ärmel hat. Selbst Serien-Schurke Bowser stellt sich an die Seite seines sonstigen Widersachers – zum Glück, denn einige dieser ungewöhnlichen Verbündeten können in den neuen ringbasierten 360°-Kämpfen entscheidend sein, wenn wir Gegner zu Gruppen zusammenschieben, um ihnen mit präzisen Attacken einzuheizen.

Paper Mario: The Origami King erscheint am 17. Juli für Nintendo Switch.

via PR, Bildmaterial: Paper Mario: The Origami King, Nintendo