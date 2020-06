Sony verschiebt Event zur PlayStation 5 am 4. Juni

Wie Sony via Twitter bekanntgegeben hat, wird das ursprünglich für den 4. Juni angesetzte „The Future of Gaming“-Event zur PlayStation 5 auf unbestimmte Zeit verschoben. Als Grund für diese äußerst kurzfristige Verschiebung nennt Sony die derzeitige „#BlackLivesMatter“-Protestsituation in den USA. Laut Sony wolle man die Ankündigung der nächsten Generation nicht in dieser schweren Zeit stattfinden lassen und stattdessen anderen und wichtigeren Themen den Vorrang lassen.

Wann das angekündigte Reveal-Event zu Sonys nächster Heimkonsole letztendlich stattfinden wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Man darf aber in jedem Fall gespannt sein, was auf diesem heißersehnten Event gezeigt werden wird.

via Twitter, Bildmaterial: PlayStation 5, Sony