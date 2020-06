Ratchet & Clank: Rift Apart soll massiv von der PlayStation-5-Hardware profitieren

Sony hat mit den „Insomniac Insights“ nun auch die Entwickler von Ratchet & Clank: Rift Apart zu Wort kommen lassen. Zuletzt gab es bereits „Guerrilla Talks“ zu Horizon Forbidden West. Im neuen Video kommt nun Marcus Smith, Creative Director von Ratchet & Clank: Rift Apart, zum Zug. Er hebt dabei hervor, warum das Spiel nur auf der neuen Konsolengeneration möglich ist.

Zunächst erklärt Marcus Smith jedoch in aller Kürze die Story. So taucht ein Erzfeind in der Stadt auf, welcher versehentlich das Raum-Zeit-Gefüge durcheinanderbringt. Somit wären die plötzlich auftauchenden Rifts elegant erklärt. Kürzlich erfuhren wir bereits, dass auch der neue weibliche Lombax spielbar sein wird.

Ohne SSD wäre das Spiel nicht möglich

Sony bewarb die kommende PlayStation 5 von Anfang an mit der verbauten SSD-Festplatte, welche Ladezeiten massiv vermindern soll. Dies machen sich nun die Entwickler von Ratchet & Clank: Rift Apart voll zunutze. Gerät man in eine der titelgebenden Rifts, wechselt das Spiel blitzschnell in die neue Welt. „Ladebildschirme gehören der Vergangenheit an“, meint dazu Smith. Ohne SSD wäre das undenkbar gewesen.

Natürlich hilft auch ganz allgemein die höhere Rechenleistung einer PlayStation 5. Von den Objekten in den Welten über Gegner bis hin zu Effekten, von allem kann man mehr bieten. Gerade die exotischen Lokalitäten würden davon nun profitieren, weil alles realer wirken würde.

DualSense-Controller ermöglicht neues Gameplay

Das Benutzen und Verstehen der zahlreichen Waffen soll insbesondere vom haptischen Feedback des neuen DualSense-Controllers profitieren. Die adaptiven Trigger-Tasten kommen jedoch auch zum Einsatz. Smith nennt hier als Beispiel eine Waffe, welche eine Art zweiläufige Schrotflinte ist. Die Trigger-Taste leistet nun bei der Betätigung einen gewissen Widerstand, um ein Gefühl für die Waffe zu vermitteln. Zieht man die Trigger-Taste bis in die Hälfte, feuert erst eine Patrone ab. Drückt man den Trigger ganz durch, feuert man aus beiden Rohren. Die Waffen sollen sich dadurch mächtiger und das Gameplay immersiver anfühlen.

Schlussendlich lobt Marcus Smith auch noch das neue 3D-Audio-Feature der Konsole. Smith spricht hier gar von einem Gefühl, wie wenn man mitten in der Spielwelt stehen würde. Auf diese Wirkung darf man also gespannt sein.

Insomniac Insights zu Ratchet & Clank: Rift Apart

Bildmaterial: Ratchet & Clank: Rift Apart, Sony / Insomniac Games