Horizon Forbidden West: Entwickler verraten neue Details zu Aloys Reise gen Westen

In der letzten Woche enthüllte Guerilla Games mit Horizon Forbidden West im Rahmen des »Future of Gaming«-Events den offiziellen Nachfolger zu Horizon Zero Dawn. Nun wurde über den offiziellen Twitter-Kanal von PlayStation ein Video veröffentlicht, in dem Game-Director Mathijs de Jonge zu Wort kommt und ein paar neue Informationen zum Titel preisgibt.

Die wohl wichtigste Information dabei direkt vorweg: Horizon Forbidden West soll 2021 für PlayStation 5 erscheinen. Mathijs de Jonge verriet aber nicht nur den Veröffentlichungszeitraum, sondern äußerte sich ferner auch über die Vorteile der PlayStation-5-Technik. Demnach seien praktisch keine Ladebildschirme im Spiel vorhanden, weder beim Schnellreisen, noch beim Laden von Checkpoints. Auf die mögliche Implementierung von DualSense-Funktionen ging er jedoch nicht ein.

Horizon Forbidden West soll zudem eine noch größere Spielwelt besitzen als der Vorgänger, in der zudem Unterwasser-Regionen erkundbar werden sollen und zahlreiche neue Maschinen darauf warten, euch zu konfrontieren. Natürlich sollen SpielerInnen im Verlauf der Handlung auch auf neue Stämme treffen, die euch sowohl friedlich, als auch feindlich gesinnt sein können.

Zugegeben, viele Informationen ließen sich bereits aus dem Ankündigungstrailer ableiten, aber zumindest wissen wir nun, dass Aloys Reise schon im kommenden Jahr weitergeht.

Nachfolgend das Video von Game-Director Mathijs de Jonge:

via PlayStation, Bildmaterial: Horizon Forbidden West, Sony / Guerilla Games