In Ratchet & Clank: Rift Apart steuern wir neben Ratchet auch den mysteriösen Neuzugang

In der letzten Woche kündigte Insomniac Games im Rahmen des »Future of Gaming«-Events mit Ratchet & Clank: Rift Apart den nächsten Eintrag in der beliebten »Ratchet & Clank«-Reihe für PlayStation 5 an. Im veröffentlichten Ankündigungstrailer sorgte dabei insbesondere eine Enthüllung für Gesprächsstoff unter den SpielerInnen.

Der Trailer präsentierte nämlich einen weiblichen Lombax, der Ratchet in Sachen Kampfgeist wohl in nichts nachzustehen scheint. Dies bestätigt sich nun umso mehr, denn Insomniac Games gab per Twitter bekannt, dass neben Protagonist Ratchet auch die mysteriöse Lombax-Dame spielbar sein soll. Diese stammt laut Tweet aus „einer anderen Dimension“ – haben wir es bei ihr also womöglich um Ratchets Version aus einer Parallelwelt zu tun?

Ratchet & Clank: Rift Apart besticht durch die neue „Rift-Mechanik“, welche dem Spieler zum Sprung durch Raum und Zeit verhilft und sowohl bei der Erkundung als auch in Kampfsituationen zum Einsatz kommt. Weiterhin sollen spezielle Funktionen des Titels vom Feedback des DualSense-Controllers Gebrauch machen.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint für PlayStation 5, ein Erscheinungsdatum wurde noch nicht genannt.

via Gematsu, Bildmaterial: Ratchet & Clank: Rift Apart, Sony / Insomniac Games