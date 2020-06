Ghost of Tsushima: Standard Plus Edition bietet zusätzliches Wendecover

Exklusiv bei Versandhändler Amazon könnt ihr euch ab sofort die Standard Plus Edition zum kommenden Ghost of Tsushima sichern. Sie ist genau das, was der Name schon sagt. Ein bisschen mehr als die Standard-Version, allerdings zum gleichen Preis wie die Standard-Version.

Zu Ghost of Tsushima – Standard Plus Edition* bei Amazon

Enthalten ist nämlich ein Wendecover, zu dem es aktuell aber nur eine unfertige Vorschau gibt. Das Motiv erkennt man bereits, ist sieht aber noch unkoloriert aus. „Das orginale und exklusive „Standard Plus“ Packshot-Design präsentieren wir in Kürze“, heißt es auf der Produktseite*.

Mit dabei sind bei der Standard Plus Edition natürlich auch die normalen Vorbestellerboni. Dazu zählen neben einem Mini-Soundtrack (digital) auch ein PS4-Theme sowie Avatare.

Ghost of Tsushima schickt euch ab dem 17. Juli 2020 ins späte 13. Jahrhundert. Die Insel Tsushima ist alles, was sich noch zwischen dem japanischen Festland und der mongolischen Invasionsflotte befindet. Einziger Überlebender der Angriffswelle ist der Samurai-Krieger Jin Sakai. Er ist fest entschlossen, den Invasoren die Stirn zu bieten.

Bildmaterial: Ghost of Tsushima, Sony / Sucker Punch