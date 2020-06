Deutsche Verkaufscharts: Xenoblade Chronicles ist der beste Neueinsteiger der Woche

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts zeigen sich Shulk und seine Freunde von ihrer besten Seite. Höchster Neueinstieg für Xenoblade Chronicles: Definitive Edition in der vergangenen Woche. Aber trotzdem reicht es nur für den zweiten Platz in den deutschen Nintendo-Switch-Handelscharts. An Animal Crossing: New Horizons ist kein Vorbeikommen.

Ansonsten passiert nur wenig in den Charts, ermittelt von GfK Entertainment. In den Xbox-One-Rankings bleibt Maneater bissig und erbeutet eine Woche nach dem Einstieg noch einmal den ersten Platz vor GTA V Premium Edition. In den PS4-Charts gehen beide Spiele in umgekehrter Reihenfolge ins Ziel. Der meistverkaufte 3DS-Titel heißt Super Mario 3D Land, dahinter landet Ocarina of Time 3D. Beide Spiele in ihrer Selects-Fassung. In den PC-Charts bleiben Die Sims 4 und Landwirtschafts-Simulator 19 das Maß der Dinge.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ist für Nintendo Switch erhältlich*.

