Lightning Max folgt als zweiter DLC-Charakter in One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Wie die neueste Ausgabe der japanischen Weekly Jump enthüllt, wird Lightning Max der nächste DLC-Charakter für One Punch Man: A Hero Nobody Knows sein. Er soll im Frühjahr zur Verfügung stehen, einzeln oder natürlich als Teil des Season-Pass. Sein Charakter-Paket wird auch ein zusätzliches Szenario, seine Special-Moves und ein Avatar-Paket enthalten.

Erst seit einigen Tagen ist mit Suiryu der erste DLC-Charakter erhältlich. One Punch Man: A Hero Nobody Knows ist für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich. Unseren Test zum Fighting-Game findet ihr hier.

via Gematsu, Bildmaterial: One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Bandai Namco / Spike Chunsoft