Xenoblade Chronicles: Neues Epilog-Kapitel ist von Beginn an spielbar

Wie wir seit dem letzten Nintendo Direct Mini wissen, wird die Definitive Edition von Xenoblade Chronicles für Nintendo Switch auch brandneue Inhalte bieten. Allen voran ist da eine neue Zusatzgeschichte, ein Epilog namens „Die verbundene Zukunft„. Der dürfte vor allem auch Fans anlocken, die das Spiel bereits kennen.

Doch wie das nun mal so mit Epilogen ist, sind sie eigentlich am Ende des Werkes angesiedelt. Das ist bei JRPGs möglicherweise ein Problem, denn meist darf und muss man viel Zeit investieren, um sie durchzuspielen. Spieler von Persona 5 (Royal) nicken bedächtig mit dem Kopf.

Der neue Epilog von Xenoblade Chronicles wird jedoch gleich von Beginn an verfügbar und jederzeit spielbar sein. Er spielt ein Jahr nach der Haupthandlung. Das gab Nintendo heute über soziale Medien in einem Kurzbeitrag bekannt. Das bedeutet, Fans und Kenner müssen nicht erst das gesamte Spiel erneut durchspielen, um in den Genuss von „Die verbundene Zukunft“ zu kommen.

Gute Nachrichten, oder?

Weniger gute Nachrichten waren zuletzt, dass der Modus „Sammlung“ nicht enthalten sein wird. Dieser Modus wurde einst exklusiv der New-3DS-Version von Xenoblade Chronicles hinzugefügt. Dafür wird die Definitive Edition für Nintendo Switch eine Reihe weiterer Verbesserungen bieten. Sie wartet mit neu überarbeiteter Musik, einer verbesserten Grafik und einem überarbeiteten Gameplay auf.

Xenoblade Chronicles: Defintive Edition erscheint am 29. Mai 2020 für Nintendo Switch. Die Standardversion könnt ihr euch bei Amazon vorbestellen* und heute ist aktuell auch die Collector’s Edition* wieder verfügbar. Zur heutigen Nachricht gab es außerdem dieses neue Artwork:

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Nintendo / Monolith Soft