Medienberichte: PlayStation-5-Event findet am 3. Juni statt

Die Berichte um ein bedeutsames PlayStation-5-Event Anfang Juni sind nicht neu. Nun legen drei der bekanntesten und wohl auch am besten informierten Journalisten jeweils nach. Und alle nennen den 3. Juni als konkreten Termin.

Schreier und Mochizuki mit dem möglichen Zeitplan

Bei Bloomberg tätig sind Jason Schreier und Takashi Mochizuki, welche in einem gemeinsamen Artikel dieses Datum nennen. Natürlich soll das Event nur digital stattfinden, kurzfristige Verschiebungen scheinen aber möglich zu sein. Zudem soll man nicht mit „jedem wichtigen Detail“ zur PlayStation 5 rechnen, da in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Veranstaltungen geplant seien.

Grubb wird noch konkreter

Für VentureBeat schreibt Jeff Grubb, welcher den 3. Juni in einem neuen Artikel ebenfalls bestätigt. Er wird dabei auch konkreter, welche Details man nicht erwarten sollte, nämlich den Preis und das Veröffentlichungsdatum von PlayStation 5. Schon länger ist bekannt, dass sich Sony mit der Preissetzung schwertut, das mit dem Termin ist bei der aktuellen Weltlage wohl ebenfalls verständlich. Zuletzt hieß es immerhin von Sony direkt, dass die Coronavirus-Pandemie diesbezüglich bisher keine großen Probleme bereitet.

Was wird Sony also zeigen? Grubb spricht davon, dass Sony zeigen wolle, was in Next-Gen-Games möglich sein wird. Auch als Reaktion auf die Microsoft-Vorstellung mit eher wenig Gameplay, obwohl das eigentlich so angekündigt war. So will Sony nun also angeblich schon in der nächsten Woche zeigen, wie Spiele tatsächlich auf einer PlayStation 5 laufen. Weitere Inhalte seien bei einer State of Play Anfang August geplant, womit Grubb eigene Berichte nochmals bekräftigt.

Ob sich der 3. Juni bestätigt, dürften wir schon sehr bald erfahren.

