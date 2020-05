Medienberichte: Geplante Nintendo Direct im ursprünglichen E3-Zeitraum gestrichen

Ein bisschen befremdlich ist das schon. Nun wird nicht nur darüber berichtet, wann möglicherweise ein neues Nintendo Direct stattfinden könnte. Sondern sogar, wann kein Nintendo Direct stattfinden könnte. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird das nämlich im Juni der Fall sein. Kein Nintendo Direct. Okay?!

Außergewöhnlich ist hier natürlich der Monat Juni. Denn da fand ursprünglich mal die E3 statt und zur E3 hatte Nintendo zuletzt immer auch ein Nintendo Direct aufgeboten. Die E3 ist zwar abgesagt, aber es finden nun zahlreiche andere digitale Events statt, die sich um die Ankündigungen der Publisher streiten. Darunter der „Summer of Games“ von IGN die „Future Games Show“ von GamesRadar. Dass auch Nintendo irgendwo mitspielt, konnte man durchaus hoffen. Zumal das letzte „echte“ Nintendo Direct inzwischen eine ganze Weile her ist.

Auch diesmal sei für Juni ein Direct geplant gewesen, doch die wurde nun abgesagt, berichtet VentureBeat unter Bezug auf eigene Quellen. Nicht aber, weil die E3 nicht stattfindet. Vielmehr läge es an den Auswirkungen rund um die Coronavirus-Epedemie und den Notstandsauflagen in Japan. Für die Direct war gerüchteweise unter anderem die Ankündigung von mehreren Super-Mario-Remastern anlässlich des 35. Geburtstags geplant. Laut VentureBeat steht das nächste Direct nun nicht vor „Ende Sommer“ an.

Eurogamer, die es sich offenbar ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, Medienberichte auf Gerüchtebasis mit eigenen Quellen zu bestätigen, haben genau das auch diesmal wieder getan. Demnach habe Nintendo Partnern und Publishern mitgeteilt, dass sie nicht warten müssten und individuelle Ankündigungen vornehmen könnten, wenn sie möchten.

Bildmaterial: Nintendo