In „kinder Joy“ erwartet euch jetzt Super-Mario-Spielzeug

Wie verbreitet man sich als populäre Marke weiter? Wie bleibt man im Gespräch, im Kopf der Kunden? Das sind Fragen, die sich die Marketing-Abteilungen stellen. Bei Nintendo ist man zuletzt auch darauf gekommen, dass eine Zusammenarbeit mit LEGO ja irgendwie ganz clever sein könnte. Ein LEGO-Set für Super Mario*. Sieh an! Schon lange vorher entdeckte man aber, dass Kids gerne zu McDonalds gehen und Schokolade essen. Die Eltern mögen das nicht gerne sehen. Aber Nutella hat der DFB-Elf ja auch nicht geschadet.

Lange Rede, kurzer Sinn. In den Eiern von „kinder Joy“ findet ihr jetzt Super-Mario-Spielzeug. Neben Schlüsselanhängern und einem Toad-Stempel erwartet euch in den Eierchen auch praktische Heftklammern und sogar Fidget-Spinner. Manches Spielzeug hat dabei sogar mehrere Funktionen.

Super Mario wird 35 Jahre alt

Das neue Spielzeug dürfte dabei auch anlässlich der Feierlichkeiten rund um den 35. Geburtstag der Super-Mario-Reihe in den Eiern gelandet sein. Zum Geburtstag plante Nintendo eigentlich ein großes E3-Event mit einigen Enthüllungen, zumindest berichteten das Medien. Die E3 fällt bekanntermaßen aus, wann wir in den Genuss der Ankündigungen kommen, ist noch unklar. Das neue Paper Mario hat sich inzwischen bereits bewahrheitet. In Sachen Videospielen sollen uns zudem noch mehrere Super-Mario-Remaster erwarten.

Bildmaterial: Eigenes Foto