NieR Replicant ver. 1.22474487139…: Yoko Taro und Yosuke Saito über neue Inhalte

Dank der japanischen Famitsu gibt es heute einige neue Details zu NieR Replicant ver. 1.22474487139… aus einem Interview mit Director Yoko Taro und Producer Yosuke Saito. Es handelt sich bei dem Spiel mit dem wohlklingenden Namen um ein „Upgrade“ von und zu NieR Replicant, dem ersten NieR also.

Das Original erschien 2010 für PS3 und Xbox 360. Es handelt sich bei NieR Replicant um das NieR, das auch im Westen erschienen ist*. In Japan gab es damals zwei Versionen, nämlich NieR Gestalt für Xbox 360* und eben NieR Replicant für PlayStation 3. Sie unterscheiden sich in ihren Protagonisten. Jenen von NieR Replicant kennt ihr. Sein Ebenbild in NieR Gestalt ist älter und auf der Suche nach seiner Tochter.

Für „Version 2“ reichte es nicht

Saito erzählt im Interview, dass er Yoko Taro gefragt habe, welchen Untertitel man dieser Veröffentlichung geben könnte. Eigentlich wollte Taro dies einfach nur als Portierung für die aktuelle Generation ankündigen. Es wurde wohl ein bisschen mehr, aber „Version 2“ wollte man nicht nehmen, da es dafür laut Taro nicht genug neue Features gibt. Aber für den Untertitel gibt es nun wohl doch noch einen Grund. Den wollte die Famitsu nicht weitergeben, weil es ein Spoiler sei. Wir haben da eine Vermutung, auch wenn uns das keine Hintergründe gibt. Falls ihr neugierig seid, hilft es vielleicht, mit dem mathematischen Grundwerkzeug vertraut zu sein!

Was die Atmosphäre des Originals angeht, brauchen sich Fans keine Sorgen zu machen. Auch mit etwas Politur wird die Atmosphäre im Remaster die gleiche sein. Yoko Taro witzelt, man habe sie so gelassen, weil man kein Geld habe. Stattdessen habe man die Anstrengungen auf einige neue Inhalte konzentriert. Änderungen dürfen Fans auch beim Gameplay und der Musik erwarten.

Fans von NieR: Automata sollen sich zuhause fühlen

Während das Original von Cavia entwickelt wurde, entsteht NieR Replicant ver. 1.22474487139… bei Entwickler Toylogic. Die Kämpfe werden dabei von Takahisa Taura von Platinum Games beaufsichtigt. Platinum Games hat NieR: Automata entwickelt und Taura soll Sorge dafür tragen, dass sich Fans von NieR: Automata spielerisch zuhause fühlen. Die Musik wurde überarbeitet, es gibt einige längere Stücke, mehr Orchestermusik und die neuen Inhalte sind von neu komponierter Musik unterlegt.

via Siliconera, Famitsu, Bildmaterial: NieR Replicant Remastered, Square Enix / Toylogic