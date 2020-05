Games with Gold im Juni mit Shantae, Coffee Talk und mehr

Microsoft hat das aktuelle „Games with Gold“-Line-up für den Juni vorgestellt. Zwei Spiele für Xbox One und zwei Spiele für Xbox 360 gibt es, letztere könnt ihr dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One spielen. Games with Gold ist dabei auch Teil des Xbox Game Pass Ultimate. Mit dem Xbox Game Pass wiederum habt ihr in Kürze auch Zugriff auf das brandneue Minecraft Dungeons.

Passend zur Veröffentlichung von Shantae and the Seven Sirens in diesen Tagen gibt es Shantae and the Pirate’s Curse für Xbox One. Über Coffee Talk haben wir schon mehrfach berichtet. Stellt eure Barista-Skills unter Beweis und lauscht den Problemen eurer Café-Besucher. Die ganze Liste der Spiele:

Shantae and the Pirate’s Curse – 1. Juni bis 30. Juni auf Xbox One

Coffee Talk – 16. Juni bis 15. Juli auf Xbox One

Destroy All Humans! – vom 1. Juni bis zum 15. Juni auf Xbox One und Xbox 360

Sine Mora – vom 16. Juni bis 30. Juni auf Xbox One und Xbox 360

Übrigens, und ganz nebenbei. Das Indie-Game Coffee Talk gibt es auch physisch. Die physische Version des Spiels ist dabei allerdings Japan vorbehalten. Dort gab es eine Veröffentlichung von Coffee Talk auf Datenträgern für Nintendo Switch und PlayStation 4. Das dürfte daran liegen, dass Publisher Chorus Worldwide in Asien zuhause ist. Die japanische Handelsversion bietet dabei neben japanischen unter anderem auch englische Texte.

