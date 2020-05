Final Fantasy VII Remake wird überdurchschnittlich oft durchgespielt

Glaubt es oder nicht, aber der überwiegende Teil der Videospieler kauft Videospiele und beendet sie nicht. Dabei ist nicht die Rede davon, absolut alles aus einem Spiel herauszuholen. Sondern davon, dass die meisten die Geschichte nicht einmal beenden. Oder sagen wir: die Credits sehen. Klar kommt das vor und es gibt viele Gründe dafür. Aber nein, das ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel.

Das weiß man, weil es für das bloße Beenden eines Spiels sehr, sehr oft eine Trophäe gibt und weil es Leute gibt, die dazu Auswertungen anfertigen. Oft gibt es für das Besiegen des Endbosses oder den Abschluss des letzten Storystrangs Trophäen und wenn man sie selbst geholt hat, kann man einsehen, wie viel Prozent der anderen Spieler es ebenfalls geschafft haben.

Fast jeder zweite Spieler hat das Remake schon beendet

Auch beim Final Fantasy VII Remake gibt es für das Beenden des letzten Kapitels eine Trophäe und die haben derzeit 48,6% aller Spieler geholt. Fast jeder zweite Spieler hat Final Fantasy VII Remake also bereits beendet und das ist überdurchschnittlich viel! Dualshockers hat ermittelt, dass die meisten Titel irgendwo zwischen 20 und 40% liegen.

Besonders im Hinblick darauf, dass das Remake erst etwa zwei Monate erhältlich ist und eine Spielzeit irgendwo zwischen 30 bis 45 Stunden abverlangt, ist das beachtlich. Auch vor dem Hintergrund der großen Verkaufszahlen ist dieser Wert außergewöhnlich. Schon nach wenigen Tagen vermeldete Square Enix weltweit über 3,5 Millionen verkaufte Einheiten.

Woran die hohe Durchspielquote wohl liegt? Sicher, wir leben derzeit in einer ganz besonderen Zeit. Aber ob sich das auf die Durchspielquote auswirkt? Und ob sie weiter ansteigt oder sinkt? Es wäre interessant, sich den Wert in einigen Monaten noch einmal anzusehen.

