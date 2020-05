Silent Hill kehrt als Teil von Dead by Daylight zurück

Silent Hill ist eine Marke, die nach wie vor einen großen Wiedererkennungswert und zahlreiche Fans besitzt. Nun gibt es ein Lebenszeichen der Konami-Reihe und zwar als Gastauftritt in Dead by Daylight von Behaviour Interactive.

Kurzeinführung in Dead by Daylight

Dead by Daylight ist ein Multiplayer-Horrorspiel (4vs1), in dem ein Spieler die Rolle eines wilden Killers übernimmt und die anderen vier Spieler als Überlebende spielen, die versuchen, dem Killer zu entkommen sowie Gefangenschaft und Tötung zu entgehen.

Im nun bereits 16. Kapitel des Spiels treten nun bekannte Charaktere wie Pyramid Head und Cheryl Mason auf, zudem geht es in die Midwich Elementary School. Auf Steam können die neuen Inhalte bereits getestet werden. Zudem soll die finale Veröffentlichung am 16. Juni für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erfolgen. Bilder und ein Trailer liefern weitere Eindrücke.

Fans hoffen auf mehr

So bekannt Silent Hill als Horror-Marke von Konami ist, so unerfreulich waren die letzten Jahre für alle Fans. Nach der Silent Hill HD Collection für PS3 und Xbox 360 mit den ersten beiden Hauptspielen und Silent Hill: Book of Memories für PlayStation Vita im Jahr 2012 gab es keine neuen Ableger mehr. Besonders schmerzhaft dürfte allen Fans noch die Einstellung von Silent Hills in Erinnerung sein, welches von Hideo Kojima und Guillermo del Toro hätte entwickelt werden sollen. Die Teaser-Demo „P.T.“ warf hohe Wellen.



Das könnte sich aber bald ändern, denn Gerüchte sprechen von gleich zwei neuen Spielen der Reihe, welche sich in Entwicklung befinden würden. Eines davon soll angeblich beim Gravity-Rush-Team von Sony für PlayStation 5 in der Mache sein. Dieses hat in der Vergangenheit auch die Siren-Reihe entwickelt, zudem gibt es dank Keiichiro Toyama auch einen klaren Bezug zu Silent Hill. Toyamas Name fiel zuletzt auch im Zusammenhang mit Hotel Barcelona von Goichi „Suda51“ Suda und Hidetaka „Swery65“ Suehiro.



Es könnte also gut sein, dass es in diesem Sommer noch mehr Neuigkeiten zu Silent Hill gibt. Zumindest ist man nun wieder im Gespräch dank des Auftritts in Dead by Daylight.

via Gematsu, Bildmaterial: Dead by Daylight, Behaviour Interactive