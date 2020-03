Shantae and the Seven Sirens erscheint im Mai für Konsolen und PCs

Nachdem es für Shantae and the Seven Sirens bisher nur einen groben Erscheinungszeitraum gab, folgt nun das konkrete Veröffentlichungsdatum. Am 28. Mai 2020 begibt sich Shantae erneut auf ein tropisches Abenteuer, welches sowohl an Land als auch unter dem Meer stattfinden wird.

Besitzer einer PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oder dem PC können sich das Spiel an dem genannten Tag für 29,99 Dollar respektive 29,99 Euro herunterladen. Wer sich das Spiel von Apple Arcade geholt hat, darf sich nun über das “Part 2“-Update freuen, welches ab sofort zur Verfügung steht. Der erste Part wurde auf den iOS-Geräten bereits am 19. September veröffentlicht und war einer der Launchtitel für Abonnenten.

Falls ihr Shantae and the Seven Sirens am liebsten als physische Fassung in eurem Regel stehen haben wollt, solltet ihr die sozialen Kanäle von Limited Run Games im Auge behalten. Das Unternehmen möchte sowohl eine Standardversion als auch eine Collectors Edition veröffentlichen. Genauere Details zur Veröffentlichung gibt es jedoch noch nicht.

Ärger im Paradies

Das bauchtanzende, zur Hälfte von Flaschengeistern abstammende Mädchen Shantae wird auf eine tropische Insel geschickt, wo sie und ihre Freunde anderen Halb-Flaschengeistern begegnen. Doch der Ärger im Paradies ist vorprogrammiert, denn die Insel beherbergt finstere Geheimnisse.

Während Shantae in diese Geheimnisse verwickelt wird, muss sie ihre brandneuen Tanzfähigkeiten und Fusionsmagie zur sofortigen Transformation nutzen, um die offene Spielwelt zu erkunden. Dabei erwarten sie mehrere Städte, tückische Labyrinthe und fiese Bosse.

Das Spiel verfügt über ein neues Sammelkartensystem, das es den Spielern erlaubt, Shantaes Kräfte zu steigern, um sie an den eigenen Spielstil anzupassen. Alteingesessene Fans werden neben neuen Charakteren auch beliebte Figuren wie Rottytops, Sky, Bolo und die schändlichen Risky Boots wiedererkennen. Die handgemalten Grafiken gibt es in einer 4K-Auflösung.

via Gematsu, Bildmaterial: Shantae and the Seven Sirens, WayForward