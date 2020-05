Medienberichte: TV-Serie zu Kingdom Hearts bei Square Enix und Disney in Arbeit

Laut Insidern und diversen Medienberichten sollen Square Enix und Disney gemeinsam an einer TV-Serie zu Kingdom Hearts arbeiten. Veröffentlicht werden soll die Serie dabei natürlich bei Disney+. Disney plante demnach zunächst, das Projekt in-house zu realisieren, die Spekulationen reichen hier bis hin zu einer Live-Action-Serie. Doch diese Pläne seien verworfen worden und nun sei Square Enix dabei, eine CG-animierte Pilotfolge zu produzieren.

Zuerst berichtete offenbar Emre Kaya darüber, Redakteur von The Cinema Spot. Andere Persönlichkeiten wie Disney-Insider-EiC Skyler Shuler stimmten in seine Tweets ein. Shuler ergänzte, dass bekannte Disney-Synchronsprecher wie Jim Cummings, Bill Farmer, Tony Anselmo mit von der Partie sein sollen.

Was dran ist, wird die Zeit zeigen. Am Rande nur noch ein lustiger Verweis auf die TV Movie, die ebenfalls über diese Gerüchte berichtet und deren Leser mit Kingdom Hearts möglicherweise nicht so vertraut sind. Dort heißt es, Kingdom Hearts sei für „Außenstehende eine sehr merkwürdige und verwirrende Angelegenheit“. Nun.

So oder so – habt ihr Bock drauf?

via Siliconera, Bildmaterial: Kingdom Hearts III, Square Enix / Disney