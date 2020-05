Days of Play: Die Games-Angebote bei Amazon, Media Markt und Co.

Sony feiert auch in diesem Jahr wieder in die „Days of Play“ mit zahlreichen digitalen Angeboten im PlayStation Store. Aber auch viele Händler machen wieder mit. Und dort bekommt ihr eure Games natürlich auch physisch! Angebote vergleichen lohnt sich.

Die Aktionsseiten von Amazon und Media Markt findet ihr unten verlinkt. Die Angebote unterscheiden sich teilweise auch für gleiche Spiele, schaut also genau hin! Mit dabei sind unter anderem Death Stranding für 29, 99 Euro oder Days Gone, Spider-Man, FIFA 20 und Gran Turismo Sport 2 für jeweils 19,99 Euro. Red Dead Redemption 2 bekommt ihr schon für 17,99 Euro und God of War für 14,99 Euro. Dazu gibt es wie immer auch zahlreiche Hardware-Angebote und Bundles sowie PlayStation-Plus-Guthaben! So lange der Vorrat reicht!

Bei Saturn feiert man etwas bunter und ohne PlayStation-Aufkleber. Dort läuft nämlich immer noch die Aktion „3 Games für 79 Euro“. Mit dabei ist eine Auswahl an Games für alle aktuellen Konsolen, auch Nintendo Switch!

Seid ihr fündig geworden?