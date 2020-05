Animal Crossing: New Horizons weltweit über 13,41 Millionen Mal verkauft

Dass sich Animal Crossing: New Horizons jenseits der 10 Millionen Einheiten verkauft hat, das galt bereits als einigermaßen gesichert. Schließlich entfallen allein auf Japan bereits fast 4 Millionen verkaufte Einheiten – nur physisch. Nintendo hat uns trotzdem bis zur Veröffentlichung der heutigen, aktuellen Geschäftszahlen warten lassen. Und verkündete heute: Animal Crossing: New Horizons hat sich innerhalb der ersten sechs Verkaufswochen weltweit 13,41 Millionen Mal verkauft.

Davon entfallen 11,77 Millionen auf die ersten 11 Verkaufstage. 11 Tage deshalb, weil diese 11,77 Millionen für das abgelaufene Geschäftsjahr abgerechnet wurden. Das endete am 31. März 2020 und Animal Crossing erschien am 20. März 2020.

Wie viel sind 13,41 Millionen Einheiten im Vergleich?

Die absoluten Zahlen klingen hoch, doch wie groß sind sie im Vergleich? Nach nur sechs Verkaufswochen ist New Horizons zunächst mal schon das erfolgreichste Spiel der Animal-Crossing-Serie. New Leaf und Wild World konnten nach sechs Verkaufswochen nur auf einen Bruchteil von 13,41 Millionen Einheiten zurückblicken, wie Nintendo im Geschäftsbericht in einer Vegleichsgrafik zeigt. Beide Spiele erklommen zwar über ihre gesamte Verkaufszeit bisher ebenfalls Regionen um die 12 Millionen, doch New Horizons hat diese Spiele schon nach wenigen Wochen überholt.

Es lohnt also eher der Blick zu anderen Nintendo-Franchises. Unter den 10 meistverkauften Spielen für Nintendo Switch hat Animal Crossing: New Horizons mit 11,77 Millionen (Vergleichszeitraum bis 31. März 2020) auf Rang 7 bereits einen hohen Einstieg errungen. New Horizons steht da immerhin schon vor Splatoon 2 (10,13 Millionen) und Super Mario Party (10,10 Millionen). Es wird Pokémon Let’s Go (11,97 Millionen) vermutlich bereits überholt haben bis heute und rangiert es damit hinter Pokémon Schwert und Schild (17,37 Millionen bis zum 31. März) und Super Mario Odyssey (17,41 Millionen). Also wahrlich ganz weit oben im Nintendo-Switch-Olymp.

Neue Inhalte zum Spiel noch über Jahre

Erst vor wenigen Tagen hat Nintendo eine ganze Reihe von kommenden Events und Inhalten für Animal Crossing: New Horizons angekündigt. Alles kostenlos, zum Glück. Und so soll es noch über Jahre weitergehen.

via Nintendo (PDF), Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo