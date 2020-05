Japanische Verkaufscharts: Trials of Mana mit guten Zahlen, Animal Crossing außer Konkurrenz

Trotz einiger Neueinsteiger kann Animal Crossing: New Horizons seinen Platz an der Sonne in Japan verteidigen. Die Verkaufszahlen fallen dabei nur unwesentlich im Vergleich zur Vorwoche. 283.000 weitere verkaufte Einheiten Wochen nach der Veröffentlichung ist bombastisch, anders kann man das kaum noch sagen. Allein physisch steht das neue Animal Crossing nun bei fast 3,9 Millionen Einheiten in Japan.

Nach dem soliden Einstieg in den deutschen Verkaufscharts macht Trials of Mana auch in Japan von sich reden. Über die beiden Plattformen PS4 und Switch hinweg verkaufte sich das Remake von Seiken Densetsu 3 über 150.000 Mal. Es ist angesichts der Serienhistorie nicht leicht, diese Zahlen einzuordnen. Siliconera hat es in einem interessanten Artikel trotzdem versucht. Ein gutes Ergebnis für Trials of Mana.

01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) {2020.03.20} – 283.913 / 3.895.159 (-1%)

02./00. [PS4] Trials of Mana (Square Enix) {2020.04.24} (¥5.980) – 80.383 / NEW

03./00. [NSW] Trials of Mana (Square Enix) {2020.04.24} (¥5.980) – 70.114 / NEW

04./02. [PS4] Final Fantasy VII Remake (Square Enix) {2020.04.10} (¥8.980) – 65.569 / 839.074 (-7%)

05./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 15.264 / 2.897.849 (+15%)

06./19. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 12.351 / 778.943 (+232%)

07./00. [PS4] The Legend of Heroes: Trails of Zero – Kai (Nihon Falcom) (¥3.980) – 10.979 / NEW

08./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.636 / 3.665.504 (+7%)

09./08. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 9.377 / 1.416.280 (+17%)

10./00. [PS4] Predator: Hunting Grounds (Sony) {2020.04.24} (¥4.900) – 9.172 / NEW

11./11. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 8.389 / 3.383.302 (+40%)

12./04. [PS4] Resident Evil 3 (Capcom) {2020.04.03} (¥7.800) – 8.205 / 244.640 (-33%)

13./09. [NSW] Pokémon Schwert & Schild (Pokémon Co.) {2019.11.15} – 7.979 / 3.578.472 (+1%)

14./10. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.980 / 1.363.210 (-2%)

15./06. [PS4] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bamco) {2020.03.26} (¥7.800) – 6.625 / 122.842 (-24%)

16./00. [NSW] Super Real Mahjong Love 2-7! (City Connection) {2020.04.23} (¥5.980) – 6.173 / NEW

17./07. [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bamco) {2020.03.26} (¥7.800) – 5.924 / 104.836 (-27%)

18./00. [NSW] Naruto Shippuden: UNS 4 – Road to Boruto (Bamco) (¥6.680) – 5.874 / NEW

19./15. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.281 / 1.571.043 (+22%)

20./12. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) – 4.889 / 826.661 (+4%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 107.104 (27.874)

PS4 – 33.056 (34.500)

3DS – 1.784 (1.571)

XB1 – 242 (53)

via ResetEra, Bildmaterial: Trials of Mana, Square Enix