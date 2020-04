Animal Crossing: New Horizons liefert neue Events, Charaktere und vieles mehr

Nintendo hat mit einem kurzen Trailer viele neue kostenlose Updates für die Simulation Animal Crossing: New Horizons angekündigt. Die Updates bringen eine Vielzahl an neuen saisonalen Events mit sich, die schon in wenigen Tagen starten und sich bis in den Juni ziehen werden.

Ab dem 23. April erwartet euch Faultier Gerd mit Gerds fahrender Gärtnerei, in der ihr neue Pflanzen wie Hecken ankaufen könnt. Auf Reiners Schatzkutter trefft ihr hingegen auf den pfiffigen Fuchs Reiner, der euch allerhand Kunstgegenstände verkaufen wird. Dabei solltet ihr allerdings die angebotenen Stücke genaustens untersuchen, da es sich bei manchen um Fälschungen handeln könnte. Im Zuge dessen wird das Museum um eine Kunstgalerie erweitert, in der ihr die erworbenen Antiquitäten von Reiner ausstellen könnt.

Festivals in Animal Crossing: New Horizons reichen bis in den Juni

Zu den kommenden Events zählen der Tag der Natur, der vom 23. April bis zum 4. Mai 2020 stattfinden wird. Hier werden spezielle Tag-der-Natur-Aktivitäten bei den Nook-Meilen+ angeboten, ein Beispiel wäre das Pflanzen von Buschsetzlingen. Bei der Mai-Feierei (1. bis 7. Mai 2020) hingegen erhaltet ihr ein Mai-Feierei-Ticket, mit dem ihr eine besondere Insel besuchen könnt. Dort werdet ihr auch eine altbekannte Figur wiedersehen, die man im Trailer bereits angedeutet bekommt.

Beim Internationalen Museumstag (18. bis 31. Mai 2020) wird eine Stempeljagd abgehalten. Wie der Name schon verrät, müsst ihr Stempel sammeln, um Belohnungen zu erhalten. Als Abschluss winkt dann die Hochzeitssaison vom 1. bis 30. Juni. Hier feiern Rosina und Björn ihren Hochzeitstag. Für diesen Anlass müsst ihr für das perfekte Foto sorgen.

Die kostenlosen Updates im Überblick

Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo