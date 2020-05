Pokémon GO: Niantic überarbeitet PokéMünzen-System und Fans sind stinksauer

In den letzten Wochen und Monaten gab es unzählige Anpassungen und neue Features, die Pokémon GO inzwischen tatsächlich recht komfortabel und fast ohne Abstriche zuhause spielbar machen. Natürlich – alles geht nicht und es geht auch nicht unendlich viel von allem. Aber selbst in Quarantäne kann man als Intensivspieler inzwischen den Grundbedarf von zuhause aus regeln. Das zeigten auch die Umsatzzahlen. Trotz Coronavirus-Pandemie konnte das Mobile-Game, das eigentlich auf Bewegung außerhalb der vier Wände ausgelegt ist, seit den ersten Lockdowns mehr Umsatz verbuchen als je zuvor.

Anpassungen für die Ingame-Währung sind geplant

Eine weitere große Änderung steht nun auch noch aus, die Niantic jetzt ankündigte. Seit Anfang an kann man die Ingame-Währung von Pokémon GO nur auf einem Wege erlangen, nämlich mit der Verteidigung von Arenen. Dazu muss man sie erobern und dann möglichst lange mit einem Pokémon drinsitzen. Die Zahl der Münzen, die man dadurch pro Tag erhalten kann, ist natürlich gedeckelt. Alles weitere spielt sich dann über Echtgeld ab, wenn man will. Das war bisher – meiner Meinung nach – einigermaßen fair. Wenn man Arenen bespielen kann und will.

Derzeit testet Niantic in Australien aber nun neue Wege, wie Spieler an PokéMünzen kommen können. Ein Novum und lange Zeit von vielen Spielern gewünscht. Die Umsetzung stößt Spielern allerdings sauer auf, denn sie entwertet Arenen. Nach der Testphase in Australien sollen die Änderungen weltweit an den Start gehen. Für diese Aktivitäten könnt ihr dann täglich fünf PokéMünzen erhalten:

Lande einen fabelhaften Wurf.

Entwickle ein Pokémon.

Lande einen großartigen Wurf.

Verwende eine Beere beim Fangen eines Pokémon.

Mache einen Schnappschuss von deinem Kumpel.

Fange ein Pokémon.

Verwende ein Power-up bei einem Pokémon.

Lande einen guten Wurf.

Verschicke ein Pokémon.

Gewinne einen Raid.

Klingt auf den ersten Blick fantastisch. In einem Tweet konkretisiert Niantic allerdings, dass man nicht für jede dieser Aktivitäten fünf PokéMünzen erhält, sondern insgesamt und nur einmal am Tag für ein Set von Aufgaben. Vermutlich aus diesem „Pool“ von Aktivitäten.

Niantic nimmt dazu weitere Balancing-Änderungen vor. So gibt es nun nur noch zwei statt sechs PokéMünzen für die Verteidigung einer Arena pro Stunde. Dafür wird das tägliche Limit für den Erhalt von Münzen auf 55 hochgesetzt.

Unter dem Strich ist es weniger wertvoll, Arenen zu besetzen und besonders für Gelegenheitsspieler dürfte es noch schwieriger werden, an Münzen so kommen. Dementsprechend herrscht Aufruhr unter den Tweets von Niantic und Pokémon zu den Änderungen und es bleibt abzuwarten, wie Niantic auf dieses Feedback reagiert. Immerhin ist die Änderung noch in der Testphase.

Bildmaterial: Pokémon Go, The Pokémon Company / Niantic